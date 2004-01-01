Prédictif, proactif et axé sur le patient. Philips eICU exploite des données spécifiques aux soins intensifs, des analyses et une aide à la décision pour accompagner vos efforts visant à améliorer les résultats cliniques.
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Le programme eICU peut vous aider à réformer le modèle clinique de votre organisation grâce à une surveillance centralisée et à distance par des professionnels qualifiés, à des algorithmes propriétaires et à une aide à la décision clinique afin de favoriser une prestation de soins proactive.
Fonctions et services du programme
Le programme eICU peut vous aider à réformer le modèle clinique de votre organisation grâce à une surveillance centralisée et à distance par des professionnels qualifiés, à des algorithmes propriétaires et à une aide à la décision clinique afin de favoriser une prestation de soins proactive.
Fonctions et services du programme
Le programme eICU peut vous aider à réformer le modèle clinique de votre organisation grâce à une surveillance centralisée et à distance par des professionnels qualifiés, à des algorithmes propriétaires et à une aide à la décision clinique afin de favoriser une prestation de soins proactive.
Gestion de programme clinique
Gestion de programme clinique
Philips dispose de vrais partenaires cliniques (médecins et infirmiers en soins intensifs) qui travaillent directement avec vos cliniciens et vos cadres pour guider votre organisation tout au long de la transformation de votre modèle de soins intensifs.
Gestion de programme clinique
Philips dispose de vrais partenaires cliniques (médecins et infirmiers en soins intensifs) qui travaillent directement avec vos cliniciens et vos cadres pour guider votre organisation tout au long de la transformation de votre modèle de soins intensifs.
Gestion de programme clinique
Philips dispose de vrais partenaires cliniques (médecins et infirmiers en soins intensifs) qui travaillent directement avec vos cliniciens et vos cadres pour guider votre organisation tout au long de la transformation de votre modèle de soins intensifs.
Conception de l’expérience et du processus de travail
Conception de l’expérience et du processus de travail
Nous travaillons en partenariat avec vous pour identifier et améliorer les processus cliniques et l’expérience des patients et des prestataires de soins afin d’assurer une intégration harmonieuse de la télémédecine dans votre système de prestation de soins.
Conception de l’expérience et du processus de travail
Nous travaillons en partenariat avec vous pour identifier et améliorer les processus cliniques et l’expérience des patients et des prestataires de soins afin d’assurer une intégration harmonieuse de la télémédecine dans votre système de prestation de soins.
Conception de l’expérience et du processus de travail
Nous travaillons en partenariat avec vous pour identifier et améliorer les processus cliniques et l’expérience des patients et des prestataires de soins afin d’assurer une intégration harmonieuse de la télémédecine dans votre système de prestation de soins.
Comparaison avec les pairs
Comparaison avec les pairs
En comparant vos données aux données cliniques d’autres systèmes de santé, vous recevez régulièrement des mises à jour sur les domaines dont les performances peuvent être améliorées et comment y parvenir.
Comparaison avec les pairs
En comparant vos données aux données cliniques d’autres systèmes de santé, vous recevez régulièrement des mises à jour sur les domaines dont les performances peuvent être améliorées et comment y parvenir.
Comparaison avec les pairs
En comparant vos données aux données cliniques d’autres systèmes de santé, vous recevez régulièrement des mises à jour sur les domaines dont les performances peuvent être améliorées et comment y parvenir.
Algorithmes avancés
Algorithmes avancés
En s’appuyant sur notre base de données exclusive de données cliniques anonymes, nos algorithmes prédictifs peuvent aider à identifier et à hiérarchiser les patients pour des interventions plus précoces.
Algorithmes avancés
En s’appuyant sur notre base de données exclusive de données cliniques anonymes, nos algorithmes prédictifs peuvent aider à identifier et à hiérarchiser les patients pour des interventions plus précoces.
Algorithmes avancés
En s’appuyant sur notre base de données exclusive de données cliniques anonymes, nos algorithmes prédictifs peuvent aider à identifier et à hiérarchiser les patients pour des interventions plus précoces.
Services d’implantation
Services d’implantation
Notre équipe pluridisciplinaire de professionnels cliniques et techniques fournit une gamme de services allant de la planification stratégique à l’intégration de systèmes, en passant par la formation.
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Notre équipe pluridisciplinaire de professionnels cliniques et techniques fournit une gamme de services allant de la planification stratégique à l’intégration de systèmes, en passant par la formation.
Services d’implantation
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Assistance et formation
Assistance et formation
Notre programme eICU comprend des formations cliniques, des ateliers, des processus normalisés et des diagnostics au centre d’assistance 24 h/24 et 7 j/7 pour guider et éventuellement améliorer votre programme.
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Notre programme eICU comprend des formations cliniques, des ateliers, des processus normalisés et des diagnostics au centre d’assistance 24 h/24 et 7 j/7 pour guider et éventuellement améliorer votre programme.
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Notre programme eICU comprend des formations cliniques, des ateliers, des processus normalisés et des diagnostics au centre d’assistance 24 h/24 et 7 j/7 pour guider et éventuellement améliorer votre programme.
Fonctions et services du programme
Gestion de programme clinique
Conception de l’expérience et du processus de travail
Le programme eICU peut vous aider à réformer le modèle clinique de votre organisation grâce à une surveillance centralisée et à distance par des professionnels qualifiés, à des algorithmes propriétaires et à une aide à la décision clinique afin de favoriser une prestation de soins proactive.
Fonctions et services du programme
Le programme eICU peut vous aider à réformer le modèle clinique de votre organisation grâce à une surveillance centralisée et à distance par des professionnels qualifiés, à des algorithmes propriétaires et à une aide à la décision clinique afin de favoriser une prestation de soins proactive.
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Gestion de programme clinique
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Conception de l’expérience et du processus de travail
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Comparaison avec les pairs
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Comparaison avec les pairs
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Algorithmes avancés
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Services d’implantation
Services d’implantation
Notre équipe pluridisciplinaire de professionnels cliniques et techniques fournit une gamme de services allant de la planification stratégique à l’intégration de systèmes, en passant par la formation.
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Assistance et formation
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Notre programme eICU comprend des formations cliniques, des ateliers, des processus normalisés et des diagnostics au centre d’assistance 24 h/24 et 7 j/7 pour guider et éventuellement améliorer votre programme.
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¹ Lilly CM, et al. A Multi-center Study of ICU Telemedicine Reengineering of Adult Critical Care. CHEST. 2014 Mar; 145(3): 500-7.
² Lilly CM, et al. Critical Care Telemedicine: Evolution and State of the Art. Crit Care Med. 2014 Nov; 42(11): 2429-36.
³ Dahl D, et al. People, Technology, and Process Meet the Triple Aim. Nurs Admin Q. 2014 Jan-Mar; 38(1): 13–21.
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