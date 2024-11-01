Portable et très léger, l’IntelliVue MP2 est un moniteur de transport flexible et robuste. Il est facile à utiliser pendant le transport ou dans des environnements à faible criticité, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’hôpital.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Interface utilisateur intuitive pour un accès rapide aux données clés
L’interface utilisateur intuitive a été conçue pour permettre un accès rapide aux données patient, ainsi que pour améliorer la compatibilité avec les logiciels standard. L’écran couleur 3,5” (9 cm), lumineux et facile à lire, affiche jusqu’à 3 courbes dont la taille s’ajuste automatiquement en fonction du nombre de courbes configuré.
Interface utilisateur intuitive pour un accès rapide aux données clés
L’interface utilisateur intuitive a été conçue pour permettre un accès rapide aux données patient, ainsi que pour améliorer la compatibilité avec les logiciels standard. L’écran couleur 3,5” (9 cm), lumineux et facile à lire, affiche jusqu’à 3 courbes dont la taille s’ajuste automatiquement en fonction du nombre de courbes configuré.
Interface utilisateur intuitive pour un accès rapide aux données clés
L’interface utilisateur intuitive a été conçue pour permettre un accès rapide aux données patient, ainsi que pour améliorer la compatibilité avec les logiciels standard. L’écran couleur 3,5” (9 cm), lumineux et facile à lire, affiche jusqu’à 3 courbes dont la taille s’ajuste automatiquement en fonction du nombre de courbes configuré.
Mesures clés
Des mesures clés qui facilitent la prise de décision
Le moniteur est équipé de fonctions simples d’enregistrement électronique de l’ECG, de la SpO₂ et de la PNI, s’appuyant sur des technologies de mesure de pointe et fournissant aux cliniciens les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.
Des mesures clés qui facilitent la prise de décision
Le moniteur est équipé de fonctions simples d’enregistrement électronique de l’ECG, de la SpO₂ et de la PNI, s’appuyant sur des technologies de mesure de pointe et fournissant aux cliniciens les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.
Des mesures clés qui facilitent la prise de décision
Le moniteur est équipé de fonctions simples d’enregistrement électronique de l’ECG, de la SpO₂ et de la PNI, s’appuyant sur des technologies de mesure de pointe et fournissant aux cliniciens les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.
Mesure de PNI
Affichage de la mesure de PNI pour une vue d’ensemble de la situation
Chaque mesure de PNI génère une colonne dans le tableau de tendances des paramètres vitaux. Les valeurs se rapportant aux autres mesures sont ajoutées afin de présenter un jeu de paramètres vitaux complet pour l’heure de la mesure de la PNI.
Affichage de la mesure de PNI pour une vue d’ensemble de la situation
Chaque mesure de PNI génère une colonne dans le tableau de tendances des paramètres vitaux. Les valeurs se rapportant aux autres mesures sont ajoutées afin de présenter un jeu de paramètres vitaux complet pour l’heure de la mesure de la PNI.
Affichage de la mesure de PNI pour une vue d’ensemble de la situation
Chaque mesure de PNI génère une colonne dans le tableau de tendances des paramètres vitaux. Les valeurs se rapportant aux autres mesures sont ajoutées afin de présenter un jeu de paramètres vitaux complet pour l’heure de la mesure de la PNI.
Moniteur portable
Moniteur portable pour faciliter le transport
Ce moniteur compact ne pèse que 1,5 kg et peut facilement accompagner les patients qui font l’objet d’une surveillance courante. Il dispose d’une longue autonomie sur batterie de trois heures*. L’extension de batterie* Philips X2/MP2 offre jusqu’à six** heures d’autonomie supplémentaires et une mesure simultanée du CO₂ avec mesure supplémentaire de la pression invasive et de la température.
Moniteur portable pour faciliter le transport
Ce moniteur compact ne pèse que 1,5 kg et peut facilement accompagner les patients qui font l’objet d’une surveillance courante. Il dispose d’une longue autonomie sur batterie de trois heures*. L’extension de batterie* Philips X2/MP2 offre jusqu’à six** heures d’autonomie supplémentaires et une mesure simultanée du CO₂ avec mesure supplémentaire de la pression invasive et de la température.
Moniteur portable pour faciliter le transport
Ce moniteur compact ne pèse que 1,5 kg et peut facilement accompagner les patients qui font l’objet d’une surveillance courante. Il dispose d’une longue autonomie sur batterie de trois heures*. L’extension de batterie* Philips X2/MP2 offre jusqu’à six** heures d’autonomie supplémentaires et une mesure simultanée du CO₂ avec mesure supplémentaire de la pression invasive et de la température.
Système de télémétrie sans fil
Un système de télémétrie sans fil pour une plus grande mobilité des patients
La fonction WTAAP (Wireless Telemetry As A Parameter) augmente vos capacités de surveillance afin de fournir un accès direct et sans fil aux données ECG/SpO₂ en temps quasi réel.
Un système de télémétrie sans fil pour une plus grande mobilité des patients
La fonction WTAAP (Wireless Telemetry As A Parameter) augmente vos capacités de surveillance afin de fournir un accès direct et sans fil aux données ECG/SpO₂ en temps quasi réel.
Un système de télémétrie sans fil pour une plus grande mobilité des patients
La fonction WTAAP (Wireless Telemetry As A Parameter) augmente vos capacités de surveillance afin de fournir un accès direct et sans fil aux données ECG/SpO₂ en temps quasi réel.
IntelliVue XDS Large Display (en option)
IntelliVue XDS Large Display (en option) pour une plus grande flexibilité
Reliez votre appareil à un IntelliVue XDS Large Display pour bénéficier des capacités d’un moniteur de chevet autonome haute résolution. Grâce à la fonctionnalité XDS de commande à distance, vous pouvez accéder à l’IntelliVue MP2 et le commander depuis n’importe où afin d’optimiser l’ergonomie de votre espace de travail.
IntelliVue XDS Large Display (en option) pour une plus grande flexibilité
Reliez votre appareil à un IntelliVue XDS Large Display pour bénéficier des capacités d’un moniteur de chevet autonome haute résolution. Grâce à la fonctionnalité XDS de commande à distance, vous pouvez accéder à l’IntelliVue MP2 et le commander depuis n’importe où afin d’optimiser l’ergonomie de votre espace de travail.
IntelliVue XDS Large Display (en option) pour une plus grande flexibilité
Reliez votre appareil à un IntelliVue XDS Large Display pour bénéficier des capacités d’un moniteur de chevet autonome haute résolution. Grâce à la fonctionnalité XDS de commande à distance, vous pouvez accéder à l’IntelliVue MP2 et le commander depuis n’importe où afin d’optimiser l’ergonomie de votre espace de travail.
Acquisition et consultation d’ECG 12 dérivations
Acquisition et consultation d’ECG 12 dérivations pour une optimisation des processus
Capturez et consultez les ECG 12 dérivations de qualité diagnostique sur le moniteur avant de les transmettre au Centre d’information Philips IntelliVue (PIIC). Imprimez des rapports ECG 12 dérivations de qualité diagnostique et de type électrocardiographe depuis le moniteur de chevet. Grâce au Centre d’information Philips IntelliVue iX (PIIC iX), consultez les interprétations sur 12 dérivations et les précédents ECG 12 dérivations puis exportez les ECG 12 dérivations vers une archive ECG, directement depuis le chevet du patient.
Acquisition et consultation d’ECG 12 dérivations pour une optimisation des processus
Capturez et consultez les ECG 12 dérivations de qualité diagnostique sur le moniteur avant de les transmettre au Centre d’information Philips IntelliVue (PIIC). Imprimez des rapports ECG 12 dérivations de qualité diagnostique et de type électrocardiographe depuis le moniteur de chevet. Grâce au Centre d’information Philips IntelliVue iX (PIIC iX), consultez les interprétations sur 12 dérivations et les précédents ECG 12 dérivations puis exportez les ECG 12 dérivations vers une archive ECG, directement depuis le chevet du patient.
Acquisition et consultation d’ECG 12 dérivations pour une optimisation des processus
Capturez et consultez les ECG 12 dérivations de qualité diagnostique sur le moniteur avant de les transmettre au Centre d’information Philips IntelliVue (PIIC). Imprimez des rapports ECG 12 dérivations de qualité diagnostique et de type électrocardiographe depuis le moniteur de chevet. Grâce au Centre d’information Philips IntelliVue iX (PIIC iX), consultez les interprétations sur 12 dérivations et les précédents ECG 12 dérivations puis exportez les ECG 12 dérivations vers une archive ECG, directement depuis le chevet du patient.
Large gamme de mesures cliniques
Large gamme de mesures cliniques pour une utilisation sur site
L’IntelliVue MP2 est disponible avec une large gamme de mesures cliniques, notamment : ECG 12 dérivations (classique et EASI), analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, mesure du CO2 par voie directe ou aspirative, FAST-SpO2, pression invasive et température.
Large gamme de mesures cliniques pour une utilisation sur site
L’IntelliVue MP2 est disponible avec une large gamme de mesures cliniques, notamment : ECG 12 dérivations (classique et EASI), analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, mesure du CO2 par voie directe ou aspirative, FAST-SpO2, pression invasive et température.
Large gamme de mesures cliniques pour une utilisation sur site
L’IntelliVue MP2 est disponible avec une large gamme de mesures cliniques, notamment : ECG 12 dérivations (classique et EASI), analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, mesure du CO2 par voie directe ou aspirative, FAST-SpO2, pression invasive et température.
Interface utilisateur intuitive pour un accès rapide aux données clés
L’interface utilisateur intuitive a été conçue pour permettre un accès rapide aux données patient, ainsi que pour améliorer la compatibilité avec les logiciels standard. L’écran couleur 3,5” (9 cm), lumineux et facile à lire, affiche jusqu’à 3 courbes dont la taille s’ajuste automatiquement en fonction du nombre de courbes configuré.
Interface utilisateur intuitive pour un accès rapide aux données clés
L’interface utilisateur intuitive a été conçue pour permettre un accès rapide aux données patient, ainsi que pour améliorer la compatibilité avec les logiciels standard. L’écran couleur 3,5” (9 cm), lumineux et facile à lire, affiche jusqu’à 3 courbes dont la taille s’ajuste automatiquement en fonction du nombre de courbes configuré.
Interface utilisateur intuitive pour un accès rapide aux données clés
L’interface utilisateur intuitive a été conçue pour permettre un accès rapide aux données patient, ainsi que pour améliorer la compatibilité avec les logiciels standard. L’écran couleur 3,5” (9 cm), lumineux et facile à lire, affiche jusqu’à 3 courbes dont la taille s’ajuste automatiquement en fonction du nombre de courbes configuré.
Mesures clés
Des mesures clés qui facilitent la prise de décision
Le moniteur est équipé de fonctions simples d’enregistrement électronique de l’ECG, de la SpO₂ et de la PNI, s’appuyant sur des technologies de mesure de pointe et fournissant aux cliniciens les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.
Des mesures clés qui facilitent la prise de décision
Le moniteur est équipé de fonctions simples d’enregistrement électronique de l’ECG, de la SpO₂ et de la PNI, s’appuyant sur des technologies de mesure de pointe et fournissant aux cliniciens les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.
Des mesures clés qui facilitent la prise de décision
Le moniteur est équipé de fonctions simples d’enregistrement électronique de l’ECG, de la SpO₂ et de la PNI, s’appuyant sur des technologies de mesure de pointe et fournissant aux cliniciens les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.
Mesure de PNI
Affichage de la mesure de PNI pour une vue d’ensemble de la situation
Chaque mesure de PNI génère une colonne dans le tableau de tendances des paramètres vitaux. Les valeurs se rapportant aux autres mesures sont ajoutées afin de présenter un jeu de paramètres vitaux complet pour l’heure de la mesure de la PNI.
Affichage de la mesure de PNI pour une vue d’ensemble de la situation
Chaque mesure de PNI génère une colonne dans le tableau de tendances des paramètres vitaux. Les valeurs se rapportant aux autres mesures sont ajoutées afin de présenter un jeu de paramètres vitaux complet pour l’heure de la mesure de la PNI.
Affichage de la mesure de PNI pour une vue d’ensemble de la situation
Chaque mesure de PNI génère une colonne dans le tableau de tendances des paramètres vitaux. Les valeurs se rapportant aux autres mesures sont ajoutées afin de présenter un jeu de paramètres vitaux complet pour l’heure de la mesure de la PNI.
Moniteur portable
Moniteur portable pour faciliter le transport
Ce moniteur compact ne pèse que 1,5 kg et peut facilement accompagner les patients qui font l’objet d’une surveillance courante. Il dispose d’une longue autonomie sur batterie de trois heures*. L’extension de batterie* Philips X2/MP2 offre jusqu’à six** heures d’autonomie supplémentaires et une mesure simultanée du CO₂ avec mesure supplémentaire de la pression invasive et de la température.
Moniteur portable pour faciliter le transport
Ce moniteur compact ne pèse que 1,5 kg et peut facilement accompagner les patients qui font l’objet d’une surveillance courante. Il dispose d’une longue autonomie sur batterie de trois heures*. L’extension de batterie* Philips X2/MP2 offre jusqu’à six** heures d’autonomie supplémentaires et une mesure simultanée du CO₂ avec mesure supplémentaire de la pression invasive et de la température.
Moniteur portable pour faciliter le transport
Ce moniteur compact ne pèse que 1,5 kg et peut facilement accompagner les patients qui font l’objet d’une surveillance courante. Il dispose d’une longue autonomie sur batterie de trois heures*. L’extension de batterie* Philips X2/MP2 offre jusqu’à six** heures d’autonomie supplémentaires et une mesure simultanée du CO₂ avec mesure supplémentaire de la pression invasive et de la température.
Système de télémétrie sans fil
Un système de télémétrie sans fil pour une plus grande mobilité des patients
La fonction WTAAP (Wireless Telemetry As A Parameter) augmente vos capacités de surveillance afin de fournir un accès direct et sans fil aux données ECG/SpO₂ en temps quasi réel.
Un système de télémétrie sans fil pour une plus grande mobilité des patients
La fonction WTAAP (Wireless Telemetry As A Parameter) augmente vos capacités de surveillance afin de fournir un accès direct et sans fil aux données ECG/SpO₂ en temps quasi réel.
Un système de télémétrie sans fil pour une plus grande mobilité des patients
La fonction WTAAP (Wireless Telemetry As A Parameter) augmente vos capacités de surveillance afin de fournir un accès direct et sans fil aux données ECG/SpO₂ en temps quasi réel.
IntelliVue XDS Large Display (en option)
IntelliVue XDS Large Display (en option) pour une plus grande flexibilité
Reliez votre appareil à un IntelliVue XDS Large Display pour bénéficier des capacités d’un moniteur de chevet autonome haute résolution. Grâce à la fonctionnalité XDS de commande à distance, vous pouvez accéder à l’IntelliVue MP2 et le commander depuis n’importe où afin d’optimiser l’ergonomie de votre espace de travail.
IntelliVue XDS Large Display (en option) pour une plus grande flexibilité
Reliez votre appareil à un IntelliVue XDS Large Display pour bénéficier des capacités d’un moniteur de chevet autonome haute résolution. Grâce à la fonctionnalité XDS de commande à distance, vous pouvez accéder à l’IntelliVue MP2 et le commander depuis n’importe où afin d’optimiser l’ergonomie de votre espace de travail.
IntelliVue XDS Large Display (en option) pour une plus grande flexibilité
Reliez votre appareil à un IntelliVue XDS Large Display pour bénéficier des capacités d’un moniteur de chevet autonome haute résolution. Grâce à la fonctionnalité XDS de commande à distance, vous pouvez accéder à l’IntelliVue MP2 et le commander depuis n’importe où afin d’optimiser l’ergonomie de votre espace de travail.
Acquisition et consultation d’ECG 12 dérivations
Acquisition et consultation d’ECG 12 dérivations pour une optimisation des processus
Capturez et consultez les ECG 12 dérivations de qualité diagnostique sur le moniteur avant de les transmettre au Centre d’information Philips IntelliVue (PIIC). Imprimez des rapports ECG 12 dérivations de qualité diagnostique et de type électrocardiographe depuis le moniteur de chevet. Grâce au Centre d’information Philips IntelliVue iX (PIIC iX), consultez les interprétations sur 12 dérivations et les précédents ECG 12 dérivations puis exportez les ECG 12 dérivations vers une archive ECG, directement depuis le chevet du patient.
Acquisition et consultation d’ECG 12 dérivations pour une optimisation des processus
Capturez et consultez les ECG 12 dérivations de qualité diagnostique sur le moniteur avant de les transmettre au Centre d’information Philips IntelliVue (PIIC). Imprimez des rapports ECG 12 dérivations de qualité diagnostique et de type électrocardiographe depuis le moniteur de chevet. Grâce au Centre d’information Philips IntelliVue iX (PIIC iX), consultez les interprétations sur 12 dérivations et les précédents ECG 12 dérivations puis exportez les ECG 12 dérivations vers une archive ECG, directement depuis le chevet du patient.
Acquisition et consultation d’ECG 12 dérivations pour une optimisation des processus
Capturez et consultez les ECG 12 dérivations de qualité diagnostique sur le moniteur avant de les transmettre au Centre d’information Philips IntelliVue (PIIC). Imprimez des rapports ECG 12 dérivations de qualité diagnostique et de type électrocardiographe depuis le moniteur de chevet. Grâce au Centre d’information Philips IntelliVue iX (PIIC iX), consultez les interprétations sur 12 dérivations et les précédents ECG 12 dérivations puis exportez les ECG 12 dérivations vers une archive ECG, directement depuis le chevet du patient.
Large gamme de mesures cliniques
Large gamme de mesures cliniques pour une utilisation sur site
L’IntelliVue MP2 est disponible avec une large gamme de mesures cliniques, notamment : ECG 12 dérivations (classique et EASI), analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, mesure du CO2 par voie directe ou aspirative, FAST-SpO2, pression invasive et température.
Large gamme de mesures cliniques pour une utilisation sur site
L’IntelliVue MP2 est disponible avec une large gamme de mesures cliniques, notamment : ECG 12 dérivations (classique et EASI), analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, mesure du CO2 par voie directe ou aspirative, FAST-SpO2, pression invasive et température.
Large gamme de mesures cliniques pour une utilisation sur site
L’IntelliVue MP2 est disponible avec une large gamme de mesures cliniques, notamment : ECG 12 dérivations (classique et EASI), analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, mesure du CO2 par voie directe ou aspirative, FAST-SpO2, pression invasive et température.
* 3 heures d’utilisation sur batterie
dans les conditions suivantes :
alarmes de base, une batterie neuve
à pleine charge,
diminution automatique
de la luminosité, mesures ECG/Resp et
SpO2 actives, mesure de la PNI toutes les
15 minutes.
** 6 heures d’utilisation sur batterie dans les conditions suivantes : une batterie neuve à pleine charge, une alarme de base MP2/X2, diminution automatique de la luminosité, mesures ECG/Resp et SpO2 actives, mesure de la PNI toutes les 15 minutes et extension connectée du MMS
*** Le moniteur patient MP2 avec ECG/Resp, PNI, SpO2, pression, température, CO2 (capteur par voie directe M2501A uniquement), connexion LAN et fonctionnement sur batterie peut être utilisé dans des moyens de transport tels qu’une ambulance, un avion ou un hélicoptère. Les exigences en matière de compatibilité électromagnétique et d’environnement peuvent varier selon la législation en vigueur dans le pays.
Les gammes de Moniteurs IntelliVue et SureSign sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le VDE 0366 et TÜV SÜD 0123. Ils sont destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec les Moniteurs Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.