Parfois, les capacités de certains échographes compacts sont aussi réduites que leur taille. L’échographe Philips Compact 5500 Series fait exception. Il intègre de puissantes performances dans un format compact pour obtenir rapidement les réponses requises. Configurable pour l’imagerie générale, cardiaque ou OB/Gyn, et au chevet du patient, le Compact 5500 Series intègre de nombreuses innovations issues des solutions et technologies d’échographie Premium de Philips dans un système portable, dont le processus de travail éprouvé permet d’obtenir de précieuses informations au chevet du patient. En fait, il offre une qualité d’image comparable à celle des systèmes sur chariot Philips Premium. Le Compact 5500 Series est compact sans compromis.
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5500 Series a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Délivrez les soins là où ils sont requis
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
L’échographe Compact 5500 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe. Accédez instantanément aux informations grâce aux algorithmes d’imagerie Philips tels que Auto Doppler, la quantification 3D et la fonction Auto Measure basée sur l’IA. Les sondes PureWave et xMatrix offrent un niveau de détail exceptionnel, des vues abdominales profondes aux acquisitions superficielles en passant par l’imagerie cardiaque (y compris l’ETO 3D temps réel) et OB/Gyn, et cela des enfants de petite taille aux morphotypes adultes techniquement difficiles.
L’échographe Compact 5500 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe. Accédez instantanément aux informations grâce aux algorithmes d’imagerie Philips tels que Auto Doppler, la quantification 3D et la fonction Auto Measure basée sur l’IA. Les sondes PureWave et xMatrix offrent un niveau de détail exceptionnel, des vues abdominales profondes aux acquisitions superficielles en passant par l’imagerie cardiaque (y compris l’ETO 3D temps réel) et OB/Gyn, et cela des enfants de petite taille aux morphotypes adultes techniquement difficiles.
L’échographe Compact 5500 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe. Accédez instantanément aux informations grâce aux algorithmes d’imagerie Philips tels que Auto Doppler, la quantification 3D et la fonction Auto Measure basée sur l’IA. Les sondes PureWave et xMatrix offrent un niveau de détail exceptionnel, des vues abdominales profondes aux acquisitions superficielles en passant par l’imagerie cardiaque (y compris l’ETO 3D temps réel) et OB/Gyn, et cela des enfants de petite taille aux morphotypes adultes techniquement difficiles.
Imagerie multispécialité et avancée complète
Réalisez des images en toute confiance grâce à des fonctions avancées et de routine telles que l’imagerie 2D/3D/4D, l’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS), l’élastographie de microdéformations tissulaires, MicroFlow Imaging et la visualisation de l’aiguille dans toutes les applications d’imagerie générale, cardiaques et OB/Gyn. Améliorez la fiabilité du diagnostic grâce à une qualité d’image échographique Premium avec les sondes PureWave. Procédez à l’acquisition de vues plus complètes pour éclairer vos décisions avec l’imagerie xPlan temps réel, qui vous permet de créer simultanément deux plans d’imagerie pleine résolution et ainsi capturer deux fois plus d’informations cliniques qu’avec l’imagerie 2D conventionnelle dans le même délai.
Réalisez des images en toute confiance grâce à des fonctions avancées et de routine telles que l’imagerie 2D/3D/4D, l’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS), l’élastographie de microdéformations tissulaires, MicroFlow Imaging et la visualisation de l’aiguille dans toutes les applications d’imagerie générale, cardiaques et OB/Gyn. Améliorez la fiabilité du diagnostic grâce à une qualité d’image échographique Premium avec les sondes PureWave. Procédez à l’acquisition de vues plus complètes pour éclairer vos décisions avec l’imagerie xPlan temps réel, qui vous permet de créer simultanément deux plans d’imagerie pleine résolution et ainsi capturer deux fois plus d’informations cliniques qu’avec l’imagerie 2D conventionnelle dans le même délai.
Réalisez des images en toute confiance grâce à des fonctions avancées et de routine telles que l’imagerie 2D/3D/4D, l’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS), l’élastographie de microdéformations tissulaires, MicroFlow Imaging et la visualisation de l’aiguille dans toutes les applications d’imagerie générale, cardiaques et OB/Gyn. Améliorez la fiabilité du diagnostic grâce à une qualité d’image échographique Premium avec les sondes PureWave. Procédez à l’acquisition de vues plus complètes pour éclairer vos décisions avec l’imagerie xPlan temps réel, qui vous permet de créer simultanément deux plans d’imagerie pleine résolution et ainsi capturer deux fois plus d’informations cliniques qu’avec l’imagerie 2D conventionnelle dans le même délai.
Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1].
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1].
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1].
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1].
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Le Compact 5500 Series dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[4].
Le Compact 5500 Series dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[4].
Le Compact 5500 Series dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[4].
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
L’échographe Compact 5500 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe. Accédez instantanément aux informations grâce aux algorithmes d’imagerie Philips tels que Auto Doppler, la quantification 3D et la fonction Auto Measure basée sur l’IA. Les sondes PureWave et xMatrix offrent un niveau de détail exceptionnel, des vues abdominales profondes aux acquisitions superficielles en passant par l’imagerie cardiaque (y compris l’ETO 3D temps réel) et OB/Gyn, et cela des enfants de petite taille aux morphotypes adultes techniquement difficiles.
L’échographe Compact 5500 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe. Accédez instantanément aux informations grâce aux algorithmes d’imagerie Philips tels que Auto Doppler, la quantification 3D et la fonction Auto Measure basée sur l’IA. Les sondes PureWave et xMatrix offrent un niveau de détail exceptionnel, des vues abdominales profondes aux acquisitions superficielles en passant par l’imagerie cardiaque (y compris l’ETO 3D temps réel) et OB/Gyn, et cela des enfants de petite taille aux morphotypes adultes techniquement difficiles.
L’échographe Compact 5500 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe. Accédez instantanément aux informations grâce aux algorithmes d’imagerie Philips tels que Auto Doppler, la quantification 3D et la fonction Auto Measure basée sur l’IA. Les sondes PureWave et xMatrix offrent un niveau de détail exceptionnel, des vues abdominales profondes aux acquisitions superficielles en passant par l’imagerie cardiaque (y compris l’ETO 3D temps réel) et OB/Gyn, et cela des enfants de petite taille aux morphotypes adultes techniquement difficiles.
L’échographe Compact 5500 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe. Accédez instantanément aux informations grâce aux algorithmes d’imagerie Philips tels que Auto Doppler, la quantification 3D et la fonction Auto Measure basée sur l’IA. Les sondes PureWave et xMatrix offrent un niveau de détail exceptionnel, des vues abdominales profondes aux acquisitions superficielles en passant par l’imagerie cardiaque (y compris l’ETO 3D temps réel) et OB/Gyn, et cela des enfants de petite taille aux morphotypes adultes techniquement difficiles.
Imagerie multispécialité et avancée complète
Réalisez des images en toute confiance grâce à des fonctions avancées et de routine telles que l’imagerie 2D/3D/4D, l’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS), l’élastographie de microdéformations tissulaires, MicroFlow Imaging et la visualisation de l’aiguille dans toutes les applications d’imagerie générale, cardiaques et OB/Gyn. Améliorez la fiabilité du diagnostic grâce à une qualité d’image échographique Premium avec les sondes PureWave. Procédez à l’acquisition de vues plus complètes pour éclairer vos décisions avec l’imagerie xPlan temps réel, qui vous permet de créer simultanément deux plans d’imagerie pleine résolution et ainsi capturer deux fois plus d’informations cliniques qu’avec l’imagerie 2D conventionnelle dans le même délai.
Réalisez des images en toute confiance grâce à des fonctions avancées et de routine telles que l’imagerie 2D/3D/4D, l’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS), l’élastographie de microdéformations tissulaires, MicroFlow Imaging et la visualisation de l’aiguille dans toutes les applications d’imagerie générale, cardiaques et OB/Gyn. Améliorez la fiabilité du diagnostic grâce à une qualité d’image échographique Premium avec les sondes PureWave. Procédez à l’acquisition de vues plus complètes pour éclairer vos décisions avec l’imagerie xPlan temps réel, qui vous permet de créer simultanément deux plans d’imagerie pleine résolution et ainsi capturer deux fois plus d’informations cliniques qu’avec l’imagerie 2D conventionnelle dans le même délai.
Réalisez des images en toute confiance grâce à des fonctions avancées et de routine telles que l’imagerie 2D/3D/4D, l’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS), l’élastographie de microdéformations tissulaires, MicroFlow Imaging et la visualisation de l’aiguille dans toutes les applications d’imagerie générale, cardiaques et OB/Gyn. Améliorez la fiabilité du diagnostic grâce à une qualité d’image échographique Premium avec les sondes PureWave. Procédez à l’acquisition de vues plus complètes pour éclairer vos décisions avec l’imagerie xPlan temps réel, qui vous permet de créer simultanément deux plans d’imagerie pleine résolution et ainsi capturer deux fois plus d’informations cliniques qu’avec l’imagerie 2D conventionnelle dans le même délai.
Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1].
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1].
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1].
La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1].
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5500 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Le Compact 5500 Series dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[4].
Le Compact 5500 Series dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[4].
Le Compact 5500 Series dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[4].
Disponibilité variable suivant les pays. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour plus de détails.
Les résultats des études de cas ne présument pas de ce qu’il est possible d’obtenir dans d’autres cas. Les résultats des autres cas peuvent varier.
1. Justificatifs de réclamation Philips documentés en interne.
2. Par rapport aux mêmes mesures effectuées manuellement.
3. Contrat requis. L’utilisation diagnostique, l’accès à distance via un appareil mobile ou un navigateur, la fonctionnalité multi-utilisateurs et la connexion système à système nécessitent de disposer de la version 2.0 ou ultérieure. Non destiné à être utilisé avec les Q-Apps.
Le système Philips CX50 est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI CE2797. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Juin 2025
