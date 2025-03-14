Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques

La technologie de sonde avancée et les solutions basées sur l’IA permettent d’obtenir des résultats cohérents et de haute qualité. Visualisez la structure et la fonction cardiaques en temps réel avec des résultats rapides, reproductibles et quantifiables. La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1].