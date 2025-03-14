Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques

La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire pour une évaluation complète du VG fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1]. FlexVue, TrueVue, aReveal et Auto Biometry fournissent des informations supplémentaires pour l’OB/Gyn.