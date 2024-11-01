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InnoSight

Échographe compact

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Le système Philips InnoSight vous permet de scanner les patients dans davantage de lieux où sont dispensés les soins. L’échographe compact et ultraportable InnoSight, de par sa conception ergonomique innovante et sa polyvalence clinique, vous permet d’amener l’échographie aux patients, que ce soit dans un cabinet, une clinique ou un hôpital.

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Caractéristiques
Interface utilisateur intuitive
Interface utilisateur intuitive

Interface utilisateur intuitive

Grâce à une interface utilisateur intuitive et à un processus de travail simplifié, l’InnoSight est facile à utiliser et à prendre en main. Les menus personnalisables et les touches programmables offrent une expérience sur-mesure.

Interface utilisateur intuitive

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Mobilité optimale
Mobilité optimale

Mobilité optimale

Avec un poids de 2,5 kg seulement, la tablette légère et au design ergonomique offre une mobilité optimale. Grâce à une batterie de secours activée par défaut (autonomie d’1h30) et aux fonctionnalités de connectivité avancées, l’InnoSight peut être déplacé sans contrainte.

Mobilité optimale

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Flexibilité
Un système flexible

Un système flexible

Avec l’InnoSight, vous pouvez configurer le système selon vos besoins et vos préférences. Apportez-y votre personnalisation en matière d’imagerie, d’interface, de connectivité, de mesures et bien plus encore.

Un système flexible

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Connectivité
Connectivité facile

Connectivité facile

L’InnoSight est doté des fonctions de connectivité Wi-Fi et Ethernet pour les transferts DICOM vers les PACS hospitaliers, d’impression sans fil et d’affichage secondaire. La connectivité USB permet aux utilisateurs de sauvegarder les données patient sur un support externe, ou de les restaurer. La connectivité Bluetooth permet de brancher des claviers compatibles pour la saisie de données.

Connectivité facile

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Imagerie échographique de haute qualité
Imagerie échographique de haute qualité

Imagerie échographique de haute qualité

L’InnoSight est équipé des technologies iSCAN, XRES et SonoCT pour une meilleure qualité d’image sur les différentes applications. Celles-ci contribuent à atténuer les artefacts et à optimiser le rapport signal-bruit, offrant ainsi une expérience d’imagerie échographique de haute qualité.

Imagerie échographique de haute qualité

Imagerie échographique de haute qualité
L’InnoSight est équipé des technologies iSCAN, XRES et SonoCT pour une meilleure qualité d’image sur les différentes applications. Celles-ci contribuent à atténuer les artefacts et à optimiser le rapport signal-bruit, offrant ainsi une expérience d’imagerie échographique de haute qualité.

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Imagerie échographique de haute qualité
Imagerie échographique de haute qualité

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Meilleure visualisation des aiguilles
Visualisation optimale des aiguilles

Visualisation optimale des aiguilles

L’InnoSight offre une meilleure visualisation de l’aiguille “dans le plan”, pour une confiance accrue lors des procédures interventionnelles.

Visualisation optimale des aiguilles

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  • Mobilité optimale
  • Flexibilité
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Mobilité optimale
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Avec un poids de 2,5 kg seulement, la tablette légère et au design ergonomique offre une mobilité optimale. Grâce à une batterie de secours activée par défaut (autonomie d’1h30) et aux fonctionnalités de connectivité avancées, l’InnoSight peut être déplacé sans contrainte.

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Connectivité
Connectivité facile

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Connectivité facile

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Fiche technique

Caractéristiques physiques – Tablette InnoSight
Caractéristiques physiques – Tablette InnoSight
Poids
  • 2,46 kg
Longueur
  • 31,95 cm
Hauteur
  • 6,22 cm
Écran HD
  • 29,46 cm
Capteurs
Capteurs
Sonde convexe C6-2
  • 128 éléments
Sonde linéaire L12-4
  • 128 éléments
Endovaginale C9-4v
  • 128 éléments
Sonde sectorielle S4-2
  • 64 éléments
Chariot mobile InnoSight
Chariot mobile InnoSight
Poids
  • 27,7 kg
Largeur
  • 48,59 cm
Profondeur
  • 56,67 cm
Hauteur réglable
  • 118,59 à 148,59 cm
Caractéristiques physiques – Tablette InnoSight
Caractéristiques physiques – Tablette InnoSight
Poids
  • 2,46 kg
Longueur
  • 31,95 cm
Capteurs
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Sonde convexe C6-2
  • 128 éléments
Sonde linéaire L12-4
  • 128 éléments
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Caractéristiques physiques – Tablette InnoSight
Caractéristiques physiques – Tablette InnoSight
Poids
  • 2,46 kg
Longueur
  • 31,95 cm
Hauteur
  • 6,22 cm
Écran HD
  • 29,46 cm
Capteurs
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Sonde convexe C6-2
  • 128 éléments
Sonde linéaire L12-4
  • 128 éléments
Endovaginale C9-4v
  • 128 éléments
Sonde sectorielle S4-2
  • 64 éléments
Chariot mobile InnoSight
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Poids
  • 27,7 kg
Largeur
  • 48,59 cm
Profondeur
  • 56,67 cm
Hauteur réglable
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