Affiniti 30

Le choix d’un nouvel échographe est une question d’équilibre. Vous avez besoin d’accéder rapidement à des informations diagnostiques précises, d’une interface utilisateur simple et intuitive, ainsi que d’un accès facile aux fonctions essentielles, d’une conception ergonomique et des technologies les plus récentes. C’est là que l’échographe Philips Affiniti 30 Elevate Plus entre en jeu. Il fournit des images fiables et de qualité à chaque examen, permettant d’éviter répétitions et hésitations lors des examens de routine. Il offre également des processus de travail aisés et un fonctionnement intuitif, pour que vos manipulateurs puissent obtenir des résultats cohérents, quel que soit leur niveau d’expérience. Doté d’une conception modulaire ergonomique, il permet au personnel de prendre en charge facilement un nombre élevé de patients.

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