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Le système Philips InnoSight vous permet de scanner les patients dans davantage de lieux où sont dispensés les soins. L’échographe compact et ultraportable InnoSight, de par sa conception ergonomique innovante et sa polyvalence clinique, vous permet d’amener l’échographie aux patients, que ce soit dans un cabinet, une clinique ou un hôpital.
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Interface utilisateur intuitive
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Mobilité optimale
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Un système flexible
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Connectivité facile
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Imagerie échographique de haute qualité
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Visualisation optimale des aiguilles
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Visualisation optimale des aiguilles
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Visualisation optimale des aiguilles
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|Poids
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|Longueur
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|Hauteur
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|Écran HD
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|Sonde convexe C6-2
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|Sonde linéaire L12-4
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|Endovaginale C9-4v
|
|Sonde sectorielle S4-2
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|Poids
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|Largeur
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|Profondeur
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|Hauteur réglable
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|Sonde convexe C6-2
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|Sonde linéaire L12-4
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|Écran HD
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|Sonde convexe C6-2
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|Sonde linéaire L12-4
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|Endovaginale C9-4v
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|Sonde sectorielle S4-2
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Voir le produit
Le choix d’un nouvel échographe est une question d’équilibre. Vous avez besoin d’accéder rapidement à des informations diagnostiques précises, d’une interface utilisateur simple et intuitive, ainsi que d’un accès facile aux fonctions essentielles, d’une conception ergonomique et des technologies les plus récentes. C’est là que l’échographe Philips Affiniti 30 Elevate Plus entre en jeu. Il fournit des images fiables et de qualité à chaque examen, permettant d’éviter répétitions et hésitations lors des examens de routine. Il offre également des processus de travail aisés et un fonctionnement intuitif, pour que vos manipulateurs puissent obtenir des résultats cohérents, quel que soit leur niveau d’expérience. Doté d’une conception modulaire ergonomique, il permet au personnel de prendre en charge facilement un nombre élevé de patients.
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