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La solution IntelliSpace PACS Mammography 4.4 simplifie l’examen des mammographies diagnostiques. L’affichage et la manipulation rapides et automatisés des images permettent une consultation plus efficace des données et facilitent la prise de décision clinique.
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Simplification de la mise en conformité avec la lecture simple ou en double aveugle
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Clavier ergonomique facilitant la manipulation des images
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Protocoles d’affichage automatisés pour gagner du temps
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Mise à l’échelle automatique pour une consultation plus rapide
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Protocoles d’affichage
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Clavier ergonomique facilitant la manipulation des images
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Protocoles d’affichage automatisés pour gagner du temps
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Mise à l’échelle automatique pour une consultation plus rapide
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Protocoles d’affichage
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