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IntelliSpace PACS Mammographie

Station de travail dédiée à la mammographie

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La solution IntelliSpace PACS Mammography 4.4 simplifie l’examen des mammographies diagnostiques. L’affichage et la manipulation rapides et automatisés des images permettent une consultation plus efficace des données et facilitent la prise de décision clinique.

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Caractéristiques
Lecture simple ou en double aveugle

Simplification de la mise en conformité avec la lecture simple ou en double aveugle

La solution IntelliSpace PACS Mammography simplifie la mise en conformité en proposant deux modes de consultation : lecture simple ou en double aveugle. En mode lecture simple, une seule personne détermine si le score de l’image est positif ou négatif, notamment à l’aide de la détection assistée par ordinateur (CAD). En mode double aveugle, plusieurs intervenants analysent les images. Les diagnostics contradictoires sont ensuite signalés et répertoriés dans une liste de tâches afin d’être résolus.

Simplification de la mise en conformité avec la lecture simple ou en double aveugle

La solution IntelliSpace PACS Mammography simplifie la mise en conformité en proposant deux modes de consultation : lecture simple ou en double aveugle. En mode lecture simple, une seule personne détermine si le score de l’image est positif ou négatif, notamment à l’aide de la détection assistée par ordinateur (CAD). En mode double aveugle, plusieurs intervenants analysent les images. Les diagnostics contradictoires sont ensuite signalés et répertoriés dans une liste de tâches afin d’être résolus.

Simplification de la mise en conformité avec la lecture simple ou en double aveugle

La solution IntelliSpace PACS Mammography simplifie la mise en conformité en proposant deux modes de consultation : lecture simple ou en double aveugle. En mode lecture simple, une seule personne détermine si le score de l’image est positif ou négatif, notamment à l’aide de la détection assistée par ordinateur (CAD). En mode double aveugle, plusieurs intervenants analysent les images. Les diagnostics contradictoires sont ensuite signalés et répertoriés dans une liste de tâches afin d’être résolus.
Clavier ergonomique

Clavier ergonomique facilitant la manipulation des images

Ce clavier unique automatise les fonctions standard et vous permet de manipuler les images rapidement et simplement.

Clavier ergonomique facilitant la manipulation des images

Ce clavier unique automatise les fonctions standard et vous permet de manipuler les images rapidement et simplement.

Clavier ergonomique facilitant la manipulation des images

Ce clavier unique automatise les fonctions standard et vous permet de manipuler les images rapidement et simplement.
Protocoles d’affichage automatisés

Protocoles d’affichage automatisés pour gagner du temps

Le système sélectionne automatiquement le protocole d’affichage approprié, avec ou sans les examens antérieurs. De plus, la fonction d’alignement automatisé optimise la symétrie gauche-droite.

Protocoles d’affichage automatisés pour gagner du temps

Le système sélectionne automatiquement le protocole d’affichage approprié, avec ou sans les examens antérieurs. De plus, la fonction d’alignement automatisé optimise la symétrie gauche-droite.

Protocoles d’affichage automatisés pour gagner du temps

Le système sélectionne automatiquement le protocole d’affichage approprié, avec ou sans les examens antérieurs. De plus, la fonction d’alignement automatisé optimise la symétrie gauche-droite.
Mise à l’échelle automatique

Mise à l’échelle automatique pour une consultation plus rapide

Le système ajuste automatiquement la taille des images à celle des examens précédents afin de faciliter le diagnostic. Il réduit également le bruit de fond et optimise le format d’affichage des tissus mammaires à l’écran, ce qui limite l’utilisation du zoom.

Mise à l’échelle automatique pour une consultation plus rapide

Le système ajuste automatiquement la taille des images à celle des examens précédents afin de faciliter le diagnostic. Il réduit également le bruit de fond et optimise le format d’affichage des tissus mammaires à l’écran, ce qui limite l’utilisation du zoom.

Mise à l’échelle automatique pour une consultation plus rapide

Le système ajuste automatiquement la taille des images à celle des examens précédents afin de faciliter le diagnostic. Il réduit également le bruit de fond et optimise le format d’affichage des tissus mammaires à l’écran, ce qui limite l’utilisation du zoom.
Protocoles d’affichage

Protocoles d’affichage

Notre gamme de protocoles vous permet d’afficher automatiquement et dans le format approprié des images provenant de sources diverses (systèmes d’autres constructeurs ou centres externes). Par ailleurs, la technologie de transfert d’images iSyntax de Philips permet de récupérer rapidement les examens antérieurs et d’obtenir ainsi une vision globale et détaillée des données patient.

Protocoles d’affichage

Notre gamme de protocoles vous permet d’afficher automatiquement et dans le format approprié des images provenant de sources diverses (systèmes d’autres constructeurs ou centres externes). Par ailleurs, la technologie de transfert d’images iSyntax de Philips permet de récupérer rapidement les examens antérieurs et d’obtenir ainsi une vision globale et détaillée des données patient.

Protocoles d’affichage

Notre gamme de protocoles vous permet d’afficher automatiquement et dans le format approprié des images provenant de sources diverses (systèmes d’autres constructeurs ou centres externes). Par ailleurs, la technologie de transfert d’images iSyntax de Philips permet de récupérer rapidement les examens antérieurs et d’obtenir ainsi une vision globale et détaillée des données patient.
  • Lecture simple ou en double aveugle
  • Clavier ergonomique
  • Protocoles d’affichage automatisés
  • Mise à l’échelle automatique
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Lecture simple ou en double aveugle

Simplification de la mise en conformité avec la lecture simple ou en double aveugle

La solution IntelliSpace PACS Mammography simplifie la mise en conformité en proposant deux modes de consultation : lecture simple ou en double aveugle. En mode lecture simple, une seule personne détermine si le score de l’image est positif ou négatif, notamment à l’aide de la détection assistée par ordinateur (CAD). En mode double aveugle, plusieurs intervenants analysent les images. Les diagnostics contradictoires sont ensuite signalés et répertoriés dans une liste de tâches afin d’être résolus.

Simplification de la mise en conformité avec la lecture simple ou en double aveugle

La solution IntelliSpace PACS Mammography simplifie la mise en conformité en proposant deux modes de consultation : lecture simple ou en double aveugle. En mode lecture simple, une seule personne détermine si le score de l’image est positif ou négatif, notamment à l’aide de la détection assistée par ordinateur (CAD). En mode double aveugle, plusieurs intervenants analysent les images. Les diagnostics contradictoires sont ensuite signalés et répertoriés dans une liste de tâches afin d’être résolus.

Simplification de la mise en conformité avec la lecture simple ou en double aveugle

La solution IntelliSpace PACS Mammography simplifie la mise en conformité en proposant deux modes de consultation : lecture simple ou en double aveugle. En mode lecture simple, une seule personne détermine si le score de l’image est positif ou négatif, notamment à l’aide de la détection assistée par ordinateur (CAD). En mode double aveugle, plusieurs intervenants analysent les images. Les diagnostics contradictoires sont ensuite signalés et répertoriés dans une liste de tâches afin d’être résolus.
Clavier ergonomique

Clavier ergonomique facilitant la manipulation des images

Ce clavier unique automatise les fonctions standard et vous permet de manipuler les images rapidement et simplement.

Clavier ergonomique facilitant la manipulation des images

Ce clavier unique automatise les fonctions standard et vous permet de manipuler les images rapidement et simplement.

Clavier ergonomique facilitant la manipulation des images

Ce clavier unique automatise les fonctions standard et vous permet de manipuler les images rapidement et simplement.
Protocoles d’affichage automatisés

Protocoles d’affichage automatisés pour gagner du temps

Le système sélectionne automatiquement le protocole d’affichage approprié, avec ou sans les examens antérieurs. De plus, la fonction d’alignement automatisé optimise la symétrie gauche-droite.

Protocoles d’affichage automatisés pour gagner du temps

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Protocoles d’affichage automatisés pour gagner du temps

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Mise à l’échelle automatique

Mise à l’échelle automatique pour une consultation plus rapide

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Mise à l’échelle automatique pour une consultation plus rapide

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Mise à l’échelle automatique pour une consultation plus rapide

Le système ajuste automatiquement la taille des images à celle des examens précédents afin de faciliter le diagnostic. Il réduit également le bruit de fond et optimise le format d’affichage des tissus mammaires à l’écran, ce qui limite l’utilisation du zoom.
Protocoles d’affichage

Protocoles d’affichage

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