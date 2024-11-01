Simplification de la mise en conformité avec la lecture simple ou en double aveugle

La solution IntelliSpace PACS Mammography simplifie la mise en conformité en proposant deux modes de consultation : lecture simple ou en double aveugle. En mode lecture simple, une seule personne détermine si le score de l’image est positif ou négatif, notamment à l’aide de la détection assistée par ordinateur (CAD). En mode double aveugle, plusieurs intervenants analysent les images. Les diagnostics contradictoires sont ensuite signalés et répertoriés dans une liste de tâches afin d’être résolus.