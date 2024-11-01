Gel de transmission des ultrasons, hydrosoluble et facile à nettoyer. Flacons verseurs réutilisables en plastique, d’une capacité de 250 ml. Référence de commande : 40483B. Durée de conservation : 6 mois minimum. NON DISPONIBLE EN CHINE.
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Certification CE
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|Poids
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|Conditionnement
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Durée de conservation minimum
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|Stérile OU non stérile
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|Compatible avec d’autres consommables
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