Termes recherchés

FR
NL

Neonatal/pediatric snap, square carrée

Électrode

Trouver des produits similaires

Électrode à pression et support tissé, avec gel solide, à usage unique. Électrode repositionnable avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI). Dimensions : 22 mm x 22 mm. Accessoires et consommables pour moniteurs de surveillance non invasive des patients (nouveau-nés/enfants).

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,640 kg
Conditionnement
  • 30 électrodes par paquet ; 300 par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • À support tissé
Type de patient
  • Nouveau-né, enfant
Type de gel
  • Adhésive
Forme de l’électrode
  • Carrée
Taille de l’électrode
  • 22 mm x 22 mm
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
Gamme de température pour le stockage
  • ?
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • À support tissé
Type de patient
  • Nouveau-né, enfant
Voir toutes les caractéristiques
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,640 kg
Conditionnement
  • 30 électrodes par paquet ; 300 par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • À support tissé
Type de patient
  • Nouveau-né, enfant
Type de gel
  • Adhésive
Forme de l’électrode
  • Carrée
Taille de l’électrode
  • 22 mm x 22 mm
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
Gamme de température pour le stockage
  • ?
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.