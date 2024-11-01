Transport simplifié

Cette batterie est la plus légère et la plus petite que nous ayons jamais conçue. Facilement transportable, elle permet aux patients de bénéficier de leur traitement lors de leurs déplacements. Compacte et légère, elle ne pèse que 1,02 kg. La batterie se branche sur l’alimentation du dispositif de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient afin de réduire le nombre de câbles nécessaires lors des déplacements.