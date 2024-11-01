Le kit de batterie Philips Respironics permet aux patients d’alimenter leur appareil de PCC aisément et en toute confiance. Il a été conçu pour agir comme un onduleur (UPS) pour les appareils de traitement des troubles du sommeil DreamStation et System One.
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Vos patients sauront que même lors d’une coupure de courant, l’onduleur (UPS) intégré à la batterie minimisera les arrêts de traitement. Garder le kit de batterie connecté en permanence à l’alimentation de l’appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient permet de le maintenir chargé et prêt pour les déplacements ou les coupures de courant.
Onduleur
Vos patients sauront que même lors d’une coupure de courant, l’onduleur (UPS) intégré à la batterie minimisera les arrêts de traitement. Garder le kit de batterie connecté en permanence à l’alimentation de l’appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient permet de le maintenir chargé et prêt pour les déplacements ou les coupures de courant.
Onduleur
Vos patients sauront que même lors d’une coupure de courant, l’onduleur (UPS) intégré à la batterie minimisera les arrêts de traitement. Garder le kit de batterie connecté en permanence à l’alimentation de l’appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient permet de le maintenir chargé et prêt pour les déplacements ou les coupures de courant.
Pratique pour les déplacements
Transport simplifié
Cette batterie est la plus légère et la plus petite que nous ayons jamais conçue. Facilement transportable, elle permet aux patients de bénéficier de leur traitement lors de leurs déplacements. Compacte et légère, elle ne pèse que 1,02 kg. La batterie se branche sur l’alimentation du dispositif de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient afin de réduire le nombre de câbles nécessaires lors des déplacements.
Transport simplifié
Cette batterie est la plus légère et la plus petite que nous ayons jamais conçue. Facilement transportable, elle permet aux patients de bénéficier de leur traitement lors de leurs déplacements. Compacte et légère, elle ne pèse que 1,02 kg. La batterie se branche sur l’alimentation du dispositif de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient afin de réduire le nombre de câbles nécessaires lors des déplacements.
Transport simplifié
Cette batterie est la plus légère et la plus petite que nous ayons jamais conçue. Facilement transportable, elle permet aux patients de bénéficier de leur traitement lors de leurs déplacements. Compacte et légère, elle ne pèse que 1,02 kg. La batterie se branche sur l’alimentation du dispositif de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient afin de réduire le nombre de câbles nécessaires lors des déplacements.
De longs déplacements sereins
De longs déplacements sereins
Conforme aux exigences de la FAA pour les trajets en avion (batterie lithium-ion 90 W), la batterie offre plus de 14 heures d’autonomie.¹
De longs déplacements sereins
Conforme aux exigences de la FAA pour les trajets en avion (batterie lithium-ion 90 W), la batterie offre plus de 14 heures d’autonomie.¹
De longs déplacements sereins
Conforme aux exigences de la FAA pour les trajets en avion (batterie lithium-ion 90 W), la batterie offre plus de 14 heures d’autonomie.¹
Vos patients sauront que même lors d’une coupure de courant, l’onduleur (UPS) intégré à la batterie minimisera les arrêts de traitement. Garder le kit de batterie connecté en permanence à l’alimentation de l’appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient permet de le maintenir chargé et prêt pour les déplacements ou les coupures de courant.
Onduleur
Vos patients sauront que même lors d’une coupure de courant, l’onduleur (UPS) intégré à la batterie minimisera les arrêts de traitement. Garder le kit de batterie connecté en permanence à l’alimentation de l’appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient permet de le maintenir chargé et prêt pour les déplacements ou les coupures de courant.
Onduleur
Vos patients sauront que même lors d’une coupure de courant, l’onduleur (UPS) intégré à la batterie minimisera les arrêts de traitement. Garder le kit de batterie connecté en permanence à l’alimentation de l’appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient permet de le maintenir chargé et prêt pour les déplacements ou les coupures de courant.
Pratique pour les déplacements
Transport simplifié
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Transport simplifié
Cette batterie est la plus légère et la plus petite que nous ayons jamais conçue. Facilement transportable, elle permet aux patients de bénéficier de leur traitement lors de leurs déplacements. Compacte et légère, elle ne pèse que 1,02 kg. La batterie se branche sur l’alimentation du dispositif de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient afin de réduire le nombre de câbles nécessaires lors des déplacements.
Transport simplifié
Cette batterie est la plus légère et la plus petite que nous ayons jamais conçue. Facilement transportable, elle permet aux patients de bénéficier de leur traitement lors de leurs déplacements. Compacte et légère, elle ne pèse que 1,02 kg. La batterie se branche sur l’alimentation du dispositif de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient afin de réduire le nombre de câbles nécessaires lors des déplacements.
De longs déplacements sereins
De longs déplacements sereins
Conforme aux exigences de la FAA pour les trajets en avion (batterie lithium-ion 90 W), la batterie offre plus de 14 heures d’autonomie.¹
De longs déplacements sereins
Conforme aux exigences de la FAA pour les trajets en avion (batterie lithium-ion 90 W), la batterie offre plus de 14 heures d’autonomie.¹
De longs déplacements sereins
Conforme aux exigences de la FAA pour les trajets en avion (batterie lithium-ion 90 W), la batterie offre plus de 14 heures d’autonomie.¹
Fiche technique
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Table des matières
Batterie lithium-ion rechargeable, câble pour appareil de PPC, 2 adaptateurs System One série 50
Compatibilité
Prend en charge les appareils BiPAP et de PPC DreamStation, System One série50 et System One série60
Alimentation électrique
Fonctionne sur l’alimentation de DreamStation ou System One. Alimentation supplémentaire non fournie
À utiliser avec un équipement autre que Philips Healthcare
Non
Catégorie du produit
Traitement des troubles du sommeil
Type de produit
Accessoires pour traitement des troubles du sommeil
Prescription
Non requise
Autonomie
14 heures¹
Recharge
3 à 4 heures
Cycle de vie minimum
≥ 70 % de la capacité nominale après 1 000 cycles
Capacité
90 W
Garantie
6 mois
Dimensions
3,175 cm x 13,335 cm x 22,86 cm
Poids
1,02 kg
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Table des matières
Batterie lithium-ion rechargeable, câble pour appareil de PPC, 2 adaptateurs System One série 50
Compatibilité
Prend en charge les appareils BiPAP et de PPC DreamStation, System One série50 et System One série60
¹Utilisation de la batterie de PPC – Conditions du test d’autonomie : mode PPC, pression de 10 cmH2O, pas d’humidification chauffante ni de tube chauffant.
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