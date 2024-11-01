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Kit de batterie de PPC

Batterie lithium-ion avec onduleur (UPS) intégré

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Le kit de batterie Philips Respironics permet aux patients d’alimenter leur appareil de PCC aisément et en toute confiance. Il a été conçu pour agir comme un onduleur (UPS) pour les appareils de traitement des troubles du sommeil DreamStation et System One.

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Caractéristiques
La tranquillité d’esprit

Onduleur

Vos patients sauront que même lors d’une coupure de courant, l’onduleur (UPS) intégré à la batterie minimisera les arrêts de traitement. Garder le kit de batterie connecté en permanence à l’alimentation de l’appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient permet de le maintenir chargé et prêt pour les déplacements ou les coupures de courant.

Onduleur

Vos patients sauront que même lors d’une coupure de courant, l’onduleur (UPS) intégré à la batterie minimisera les arrêts de traitement. Garder le kit de batterie connecté en permanence à l’alimentation de l’appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient permet de le maintenir chargé et prêt pour les déplacements ou les coupures de courant.

Onduleur

Vos patients sauront que même lors d’une coupure de courant, l’onduleur (UPS) intégré à la batterie minimisera les arrêts de traitement. Garder le kit de batterie connecté en permanence à l’alimentation de l’appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient permet de le maintenir chargé et prêt pour les déplacements ou les coupures de courant.
Pratique pour les déplacements

Transport simplifié

Cette batterie est la plus légère et la plus petite que nous ayons jamais conçue. Facilement transportable, elle permet aux patients de bénéficier de leur traitement lors de leurs déplacements. Compacte et légère, elle ne pèse que 1,02 kg. La batterie se branche sur l’alimentation du dispositif de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient afin de réduire le nombre de câbles nécessaires lors des déplacements.

Transport simplifié

Cette batterie est la plus légère et la plus petite que nous ayons jamais conçue. Facilement transportable, elle permet aux patients de bénéficier de leur traitement lors de leurs déplacements. Compacte et légère, elle ne pèse que 1,02 kg. La batterie se branche sur l’alimentation du dispositif de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient afin de réduire le nombre de câbles nécessaires lors des déplacements.

Transport simplifié

Cette batterie est la plus légère et la plus petite que nous ayons jamais conçue. Facilement transportable, elle permet aux patients de bénéficier de leur traitement lors de leurs déplacements. Compacte et légère, elle ne pèse que 1,02 kg. La batterie se branche sur l’alimentation du dispositif de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient afin de réduire le nombre de câbles nécessaires lors des déplacements.
De longs déplacements sereins

De longs déplacements sereins

Conforme aux exigences de la FAA pour les trajets en avion (batterie lithium-ion 90 W), la batterie offre plus de 14 heures d’autonomie.¹

De longs déplacements sereins

Conforme aux exigences de la FAA pour les trajets en avion (batterie lithium-ion 90 W), la batterie offre plus de 14 heures d’autonomie.¹

De longs déplacements sereins

Conforme aux exigences de la FAA pour les trajets en avion (batterie lithium-ion 90 W), la batterie offre plus de 14 heures d’autonomie.¹
  • La tranquillité d’esprit
  • Pratique pour les déplacements
  • De longs déplacements sereins
Voir toutes les caractéristiques
La tranquillité d’esprit

Onduleur

Vos patients sauront que même lors d’une coupure de courant, l’onduleur (UPS) intégré à la batterie minimisera les arrêts de traitement. Garder le kit de batterie connecté en permanence à l’alimentation de l’appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient permet de le maintenir chargé et prêt pour les déplacements ou les coupures de courant.

Onduleur

Vos patients sauront que même lors d’une coupure de courant, l’onduleur (UPS) intégré à la batterie minimisera les arrêts de traitement. Garder le kit de batterie connecté en permanence à l’alimentation de l’appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient permet de le maintenir chargé et prêt pour les déplacements ou les coupures de courant.

Onduleur

Vos patients sauront que même lors d’une coupure de courant, l’onduleur (UPS) intégré à la batterie minimisera les arrêts de traitement. Garder le kit de batterie connecté en permanence à l’alimentation de l’appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient permet de le maintenir chargé et prêt pour les déplacements ou les coupures de courant.
Pratique pour les déplacements

Transport simplifié

Cette batterie est la plus légère et la plus petite que nous ayons jamais conçue. Facilement transportable, elle permet aux patients de bénéficier de leur traitement lors de leurs déplacements. Compacte et légère, elle ne pèse que 1,02 kg. La batterie se branche sur l’alimentation du dispositif de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient afin de réduire le nombre de câbles nécessaires lors des déplacements.

Transport simplifié

Cette batterie est la plus légère et la plus petite que nous ayons jamais conçue. Facilement transportable, elle permet aux patients de bénéficier de leur traitement lors de leurs déplacements. Compacte et légère, elle ne pèse que 1,02 kg. La batterie se branche sur l’alimentation du dispositif de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient afin de réduire le nombre de câbles nécessaires lors des déplacements.

Transport simplifié

Cette batterie est la plus légère et la plus petite que nous ayons jamais conçue. Facilement transportable, elle permet aux patients de bénéficier de leur traitement lors de leurs déplacements. Compacte et légère, elle ne pèse que 1,02 kg. La batterie se branche sur l’alimentation du dispositif de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics du patient afin de réduire le nombre de câbles nécessaires lors des déplacements.
De longs déplacements sereins

De longs déplacements sereins

Conforme aux exigences de la FAA pour les trajets en avion (batterie lithium-ion 90 W), la batterie offre plus de 14 heures d’autonomie.¹

De longs déplacements sereins

Conforme aux exigences de la FAA pour les trajets en avion (batterie lithium-ion 90 W), la batterie offre plus de 14 heures d’autonomie.¹

De longs déplacements sereins

Conforme aux exigences de la FAA pour les trajets en avion (batterie lithium-ion 90 W), la batterie offre plus de 14 heures d’autonomie.¹

Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Table des matières
  • Batterie lithium-ion rechargeable, câble pour appareil de PPC, 2 adaptateurs System One série 50
Compatibilité
  • Prend en charge les appareils BiPAP et de PPC DreamStation, System One série50 et System One série60
Alimentation électrique
  • Fonctionne sur l’alimentation de DreamStation ou System One. Alimentation supplémentaire non fournie
À utiliser avec un équipement autre que Philips Healthcare
  • Non
Catégorie du produit
  • Traitement des troubles du sommeil
Type de produit
  • Accessoires pour traitement des troubles du sommeil
Prescription
  • Non requise
Autonomie
  • 14 heures¹
Recharge
  • 3 à 4 heures
Cycle de vie minimum
  • ≥ 70 % de la capacité nominale après 1 000 cycles
Capacité
  • 90 W
Garantie
  • 6 mois
Dimensions
  • 3,175 cm x 13,335 cm x 22,86 cm
Poids
  • 1,02 kg
Informations sur le produit
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Table des matières
  • Batterie lithium-ion rechargeable, câble pour appareil de PPC, 2 adaptateurs System One série 50
Compatibilité
  • Prend en charge les appareils BiPAP et de PPC DreamStation, System One série50 et System One série60
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Informations sur le produit
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Table des matières
  • Batterie lithium-ion rechargeable, câble pour appareil de PPC, 2 adaptateurs System One série 50
Compatibilité
  • Prend en charge les appareils BiPAP et de PPC DreamStation, System One série50 et System One série60
Alimentation électrique
  • Fonctionne sur l’alimentation de DreamStation ou System One. Alimentation supplémentaire non fournie
À utiliser avec un équipement autre que Philips Healthcare
  • Non
Catégorie du produit
  • Traitement des troubles du sommeil
Type de produit
  • Accessoires pour traitement des troubles du sommeil
Prescription
  • Non requise
Autonomie
  • 14 heures¹
Recharge
  • 3 à 4 heures
Cycle de vie minimum
  • ≥ 70 % de la capacité nominale après 1 000 cycles
Capacité
  • 90 W
Garantie
  • 6 mois
Dimensions
  • 3,175 cm x 13,335 cm x 22,86 cm
Poids
  • 1,02 kg
  • ¹Utilisation de la batterie de PPC – Conditions du test d’autonomie : mode PPC, pression de 10 cmH2O, pas d’humidification chauffante ni de tube chauffant.

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