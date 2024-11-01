Le masque nasal le plus léger et le plus petit du marché*

Pico offre une alternative pratique, confortable, simple à utiliser et facile à mettre en place, tout en fournissant un niveau de soin élevé. En réalité, les cliniciens ont indiqué que Pico était plus facile à utiliser que les masques nasaux leaders sur le marché, ce qui en fait un accessoire idéal pour l’optimisation de votre matériel existant et l’adaptation pour de nouveaux patients.*