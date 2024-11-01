Innovation pratique – Le masque le plus léger et le plus petit qui présente un contact minimal avec le visage et offre simplicité, confort et étanchéité.
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Le masque nasal le plus léger et le plus petit du marché*
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Pico s’adapte aisément à plus de 98 % des patients*
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Pico s’adapte aisément à plus de 98 % des patients*
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Simplicité d’utilisation
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Recommandé par les cliniciens
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Le masque nasal le plus léger et le plus petit du marché*
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Grâce à l’ajout d’un coussinet en gel, Philips Respironics a rendu l’ingénieux masque Amara encore plus remarquable. Grâce à son coussinet en gel ou en silicone, vos patients peuvent désormais choisir le type de confort qu’ils préfèrent.
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FitLife est le masque facial de Philips Respironics doté d’un tube à l’avant et d’une large surface de contact, conçue pour offrir un champ de vision dégagé et limiter le contact avec les joues et le nez.
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Wisp combine les performances et le confort d’un masque nasal avec l’élégance esthétique d’un masque narinaire. Grâce à son design minimaliste et son étanchéité supérieure, Wisp apporte à vos patients le confort et les performances qu’ils méritent.
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