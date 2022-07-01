FitLife est le masque facial de Philips Respironics doté d’un tube à l’avant et d’une large surface de contact, conçue pour offrir un champ de vision dégagé et limiter le contact avec les joues et le nez.
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FitLife intègre des clips non magnétiques conçus pour vous permettre de mettre et de retirer votre masque facilement, selon vos besoins.
*Lima de Andrade Xavier J, Fernandes MD, Lorenzi-Filho G, Genta PR. Clinical Decision-making for Continuous Positive Airway Pressure Mask Selection. Sleep Medicine Clinics. 2022;17(4):569-576. doi:10.1016/j.jsmc.2022.07.011
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