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Niet meer leverbaar

Draadloze hoofdtelefoon

TAUT102BK/00

3.8
| (11) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Gemaakt voor u
Luister op uw gemak naar uw favoriete muziek. Deze oordopjes bieden echt draadloze vrijheid en hebben een kleine vorm die stevig blijft zitten. U krijgt tot 12 uur afspeeltijd met de kleine oplaadcase die u gemakkelijk mee kunt meenemen in uw zak of tas.
Bekijk alle voordelen

Gemaakt voor u

  • Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde

  • Bluetooth®

  • Zwart

Krijg tot 12 uur afspeeltijd met de oplaadcase

U krijgt tot drie uur afspeeltijd met één keer opladen. Als u eropuit gaat met een volledig opgeladen case, krijgt u negen uur extra door meerdere keren op te laden. Plaats de koptelefoon gewoon terug in de case wanneer deze moet worden opgeladen. Volledig opladen duurt twee uur.

Compacte oortelefoon.

Geniet van heerlijk geluid dankzij het nauwsluitende en lichte design.

Akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 6 mm voor een indrukwekkend geluid en een krachtige bas

Akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 6 mm zorgen voor een indrukwekkend geluid en een krachtige bas. De ovale akoestische buis maximaliseert passieve geluidsisolatie. In de monomodus hebt u de mogelijkheid om één oor vrij te houden wanneer u contact wilt houden met de wereld om u heen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

11

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

19/07/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Uitstekende muziekweergave

Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

12/03/2020

Italia

Italia

OTTIMO ACQUISTO

pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)

Voordelen

comode pratiche lunga durata

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAUT102BK Cuffie wireless

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAUT102BK Cuffie wireless

14/01/2020

Sverige

Sverige

prisvärda!

Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.

Voordelen

bra bas. ganska bra reducering.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAUT102BK Trådlösa hörlurar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAUT102BK Trådlösa hörlurar

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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