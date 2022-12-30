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Niet meer leverbaar
TAT3217WT/00
Rijk geluid
Optimale gesprekskwaliteit
IPX5-waterbestendig
Tot 26 uur afspeeltijd
Deze oordopjes met 'hockeystick'-vorm passen goed in uw gehoorgang, waardoor een afdichting ontstaat die extern geluid vermindert. Dankzij de krachtige drivers van 10 mm geniet u van een rijk, levendig geluid. Inclusief zachte, verwisselbare siliconen oordopjes in drie maten.
ENC maakt gebruik van een noise-cancelling algoritme met dubbele microfoon voor een heldere gesprekken. Twee microfoons verminderen het omgevingsgeluid effectief, zodat u elkaar duidelijk kunt horen. Met deze True Wireless-koptelefoon kunt u elke keer weer duidelijk communiceren!
Neem uw muziek overal mee naartoe met dit oplaadetui in zakformaat! Als de koptelefoon volledig is opgeladen, hebt u 6 uur afspeeltijd en een volledig opgeladen etui voegt nog eens 20 uur toe. Voor een snelle boost laadt u uw koptelefoon 15 minuten op voor een extra uur!
2.1
van 5
8
Reviews & awards
KingoBongo
30/12/2022
Deutschland
Airpods in günstig
Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!
Voordelen
Bequem und guter, kraftvoller Klang
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Y128
10/08/2023
Italia
Molto buoni
Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.
Voordelen
Audio
Nadelen
Ricarica
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT3217BK Cuffie True wireless
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT3217BK Cuffie True wireless
Dylan69
12/05/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Matige kwaliteit van het geluid
Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.
Voordelen
Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor
Nadelen
Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro
Deze review is gemaakt voor TAT3217BK True wireless koptelefoons
Deze review is gemaakt voor TAT3217BK True wireless koptelefoons