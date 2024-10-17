Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
TAT1108WT/00
Optimale gesprekskwaliteit
Drivers van 6 mm voor krachtige bas
Ergonomisch design voor comfort
IPX4, zweet- en waterbestendig
Hoe lang uw dag ook is, met deze hoofdtelefoon zit u altijd goed. U krijgt 5 uur afspeeltijd en 10 uur extra met het handige oplaadetui in zakformaat.
Hoor uw geluiden zoals ze moeten klinken. Deze koptelefoons hebben dynamische drivers van 6 mm met een aangepast design voor een onvervalste luisterervaring. Het grote vermogen van de drivers verbetert de dynamiek en bas, zodat u niets hoeft te missen.
Laat geluiden van de wereld om u heen uw luisterervaring niet onderbreken. Deze koptelefoon is voorzien van een AI-microfoon die gebruikmaakt van een geavanceerd AI-algoritme om het geluid dat u niet wilt horen te filteren en een optimale gesprekskwaliteit te garanderen. Zo kunnen we elkaar altijd duidelijk horen.
3.4
van 5
9
Reviews & awards
BramSt
17/10/2024
Nederland
Geweldige oordopjes
Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.
Voordelen
Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1108WT True wireless koptelefoons
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1108WT True wireless koptelefoons
Dutchcowboy
01/08/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Super oortjes voor weinig
Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.
Voordelen
Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.
Nadelen
Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1108WT True wireless koptelefoons
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1108WT True wireless koptelefoons
Tetebleue
02/11/2024
France
Incroyable rapport qualité/prix !!
Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.
Voordelen
Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels
Nadelen
Charge lente des écouteurs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1108WT Casque True Wireless
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT1108WT Casque True Wireless
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.