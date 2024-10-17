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Niet meer leverbaar

True wireless koptelefoons

TAT1108BK/00

3.4
| (9) Reviews & awards
Hoor duidelijk elk geluid
Perfect geluid voor muziek en oproepen. Deze volledig draadloze koptelefoon heeft 6mm-drivers voor een rijk geluid met een krachtige bas en een AI-microfoon voor heldere gesprekken. Met IPX4-bescherming tegen spatten en zweet en een oplaadetui in zakformaat voor 15 uur speeltijd.
Bekijk alle voordelen

Hoor duidelijk elk geluid

  • Optimale gesprekskwaliteit

  • Drivers van 6 mm voor krachtige bas

  • Ergonomisch design voor comfort

  • IPX4, zweet- en waterbestendig

Krijg tot 15 uur afspeeltijd met de oplaadcase

Hoe lang uw dag ook is, met deze hoofdtelefoon zit u altijd goed. U krijgt 5 uur afspeeltijd en 10 uur extra met het handige oplaadetui in zakformaat.

Aangepaste drivers van 6 mm voor geweldig geluid en een krachtige bas

Hoor uw geluiden zoals ze moeten klinken. Deze koptelefoons hebben dynamische drivers van 6 mm met een aangepast design voor een onvervalste luisterervaring. Het grote vermogen van de drivers verbetert de dynamiek en bas, zodat u niets hoeft te missen.

AI-microfoon voor heldere gesprekskwaliteit

Laat geluiden van de wereld om u heen uw luisterervaring niet onderbreken. Deze koptelefoon is voorzien van een AI-microfoon die gebruikmaakt van een geavanceerd AI-algoritme om het geluid dat u niet wilt horen te filteren en een optimale gesprekskwaliteit te garanderen. Zo kunnen we elkaar altijd duidelijk horen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

9

Reviews & awards

3
2

17/10/2024

Nederland

Nederland

Geweldige oordopjes

Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.

Voordelen

Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1108WT True wireless koptelefoons

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1108WT True wireless koptelefoons

01/08/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super oortjes voor weinig

Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.

Voordelen

Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.

Nadelen

Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1108WT True wireless koptelefoons

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1108WT True wireless koptelefoons

02/11/2024

France

France

Incroyable rapport qualité/prix !!

Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.

Voordelen

Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels

Nadelen

Charge lente des écouteurs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1108WT Casque True Wireless

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1108WT Casque True Wireless

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.