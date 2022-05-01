Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….