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Niet meer leverbaar
TAJP10/00
Philips & Georg Jensen-powerbank
Als u van mooi vormgegeven technologie houdt, is deze powerbank de juiste keuze voor u. Hij is ontworpen met oog voor detail, met donkerbruin leer en elementen van gepolijst staal. De behuizing herbergt een draadloze Qi-oplaadpad en de verwijderbare band fungeert tevens als USB-A-naar-USB-C-kabel.
Dankzij het grote laadoppervlak kunt u eenvoudig een telefoon op de pad plaatsen. Het maximale oplaadvermogen is 5 W.
De donkerbruine siliconen draagriem heeft USB-A-naar-USB-C-aansluitingen om de powerbank op te laden.
Georg Jensen-elementen van gepolijst staal
4.3
van 5
3
Reviews & awards
Sjoerdino
01/05/2022
Nederland
Mooi design en Draadloos opladen
Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone
Voordelen
design, geintegreerd USB-C kabeltje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Datum gebruik 2021-04-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Datum gebruik 2021-04-01
Cattie
26/02/2022
Nederland
Fantastisch
Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….
Voordelen
Geïntegreerde kabel
Nadelen
Zwaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Datum gebruik 2021-01-26
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Datum gebruik 2021-01-26
Snaek
26/06/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Ziet er erg mooi uit!
Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!
Voordelen
Geen
Nadelen
Zie boven
Deze review is gemaakt voor TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Datum gebruik 2022-05-26
Deze review is gemaakt voor TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Datum gebruik 2022-05-26