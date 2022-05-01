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Niet meer leverbaar

Philips & Georg Jensen-powerbank

TAJP10/00

4.3

| (3) Reviews & awards

Philips & Georg Jensen-powerbank

Als u van mooi vormgegeven technologie houdt, is deze powerbank de juiste keuze voor u. Hij is ontworpen met oog voor detail, met donkerbruin leer en elementen van gepolijst staal. De behuizing herbergt een draadloze Qi-oplaadpad en de verwijderbare band fungeert tevens als USB-A-naar-USB-C-kabel.

Bekijk alle voordelen

Schoonheid en kracht

Philips & Georg Jensen-powerbank

Max. 5 W oplaadvermogen

Dankzij het grote laadoppervlak kunt u eenvoudig een telefoon op de pad plaatsen. Het maximale oplaadvermogen is 5 W.

De afneembare draagriem fungeert ook als USB-A-naar-USB-C-kabel

De donkerbruine siliconen draagriem heeft USB-A-naar-USB-C-aansluitingen om de powerbank op te laden.

Georg Jensen-elementen van gepolijst staal

Georg Jensen-elementen van gepolijst staal

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

3

Reviews & awards

4
2
1

01/05/2022

Nederland

Nederland

Mooi design en Draadloos opladen

Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone

Voordelen

design, geintegreerd USB-C kabeltje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Datum gebruik 2021-04-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Datum gebruik 2021-04-01

26/02/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch

Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….

Voordelen

Geïntegreerde kabel

Nadelen

Zwaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Datum gebruik 2021-01-26

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Datum gebruik 2021-01-26

26/06/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Ziet er erg mooi uit!

Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!

Voordelen

Geen

Nadelen

Zie boven

Deze review is gemaakt voor TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Datum gebruik 2022-05-26

Deze review is gemaakt voor TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Datum gebruik 2022-05-26

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