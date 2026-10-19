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Niet meer leverbaar
SHQ1255TBK/00
Kom maar op
De ultralichte SHQ1255 is uw perfecte maatje tijdens het hardlopen en in de sportschool. De stevige koptelefoon biedt een krachtige bas en heeft een comfortabele pasvorm.
13,6 mm drivers/halfgesloten
Oorhaken
De oorhaak biedt stabiliteit en een comfortabele pasvorm.
Blijf verbonden. Met de ingebouwde microfoon en bediening (IPX2) kunt u snel en eenvoudig oproepen beantwoorden of een ander nummer opzetten terwijl u traint.
Deze ActionFit-hoofdtelefoon blokkeert geluid niet, zodat u zich altijd bewust blijft van uw omgeving en alert kunt blijven, vooral als u buiten traint. Een open akoestisch platform biedt hoogwaardig geluid, zonder dat u de wereld hoeft buiten te sluiten.
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