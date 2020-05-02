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Niet meer leverbaar

Digitale draadloze hoofdtelefoon

SHD8600/10

3.3

| (28) Reviews & awards

Draadloze muziek

Overal in huis TV kijken en muziek luisteren met deze hoofdtelefoon. Digitale transmissie verzekert een vlekkeloze ontvangst en een goede geluidsreproductie. De draaibare oorschelpen en zelfinstellende binnenhoofdband verzekeren een optimale pasvorm en extra comfort.

Bekijk alle voordelen

Lichtgewicht comfortabele hoofdtelefoon

Draadloze muziek

Kristalheldere digitale transmissie (2,4 GHz)

De digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt compressie en gegevensverlies tussen de zender en de hoofdtelefoon. De digitale signalen worden aan het eind van het transmissieproces geconverteerd naar analoge signalen. Het eindresultaat is een fantastische geluidskwaliteit met vloeiende akoestiek en minimaal gegevensverlies.

Akoestisch afgestemde luidsprekers voor uitstekende geluidskwaliteit

Akoestisch afgestemde luidsprekers produceren puur, gebalanceerd geluid met uitmuntende zuiverheid en nauwkeurigheid in zowel de hoge tonen als het diepe basgeluid.

De zelfinstellende binnenhoofdband zorgt voor een comfortabele pasvorm

De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

28

Reviews & awards

02/05/2020

Deutschland

Deutschland

Top Kopfhörer super Klang

Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt

Voordelen

Klang, Reichweite, Preis

Nadelen

Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab

Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Datum gebruik 2018-05-02

Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Datum gebruik 2018-05-02

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.

Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

23/11/2015

Deutschland

Deutschland

Nur eine Sache fehlt

Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

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