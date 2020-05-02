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Niet meer leverbaar
SHD8600/10
Draadloze muziek
Overal in huis TV kijken en muziek luisteren met deze hoofdtelefoon. Digitale transmissie verzekert een vlekkeloze ontvangst en een goede geluidsreproductie. De draaibare oorschelpen en zelfinstellende binnenhoofdband verzekeren een optimale pasvorm en extra comfort.
De digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt compressie en gegevensverlies tussen de zender en de hoofdtelefoon. De digitale signalen worden aan het eind van het transmissieproces geconverteerd naar analoge signalen. Het eindresultaat is een fantastische geluidskwaliteit met vloeiende akoestiek en minimaal gegevensverlies.
Akoestisch afgestemde luidsprekers produceren puur, gebalanceerd geluid met uitmuntende zuiverheid en nauwkeurigheid in zowel de hoge tonen als het diepe basgeluid.
De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.
3.3
van 5
28
Reviews & awards
Biba65
02/05/2020
Deutschland
Top Kopfhörer super Klang
Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt
Voordelen
Klang, Reichweite, Preis
Nadelen
Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab
Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Datum gebruik 2018-05-02
Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Datum gebruik 2018-05-02
Wollmaus
26/11/2015
Deutschland
Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.
Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Musicfreak
23/11/2015
Deutschland
Nur eine Sache fehlt
Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer