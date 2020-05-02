Het is een fijne koptelefoon ,met goed geluid. Hij zit lekker op je hoofd, en het is een mooi apparaat. Hij gaat met de opgeslagen energie lang mee. In het begin dacht ik moeite te hebben met het correct neerzetten in de oplader, zodat hij elektronisch contact maakt met het station. Maar volgens mij staat hij toch wel snel juist gepositioneerd. Het is jammer dat na een tijdje luisteren, het geluid steeds voor heel even wegvalt. Want dat is niet zo leuk, als je muziek luistert.