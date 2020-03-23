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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Al het essentiële voor babyverzorging
Complete set
Jongens en meisjes
Meet snel, prettig en nauwkeurig de temperatuur van je baby. De digitale thermometer heeft professionele nauwkeurigheid* en het flexibele uiteinde zorgt voor extra comfort voor jou en je baby.
De gestructureerde set biedt ruimte voor je extra babyverzorgingsproducten en is compact en handig om mee te nemen. Ideaal voor op reis en in de babykamer.
Met de neusaspirator open je de luchtwegen van je baby zodat die zich beter voelt en beter kan slapen.
4.6
van 5
157
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Ylmzgrhn
23/03/2020
België
Onderdeel van promotie
Handige verzorgingset die bijna alles omvat
De verzorgingset heb ik direct meegenomen naar het ziekenhuis. Ik heb het gebruikt bij mijn pasgeboren zoon. De thermometer en het kammetje heb ik als eerste gebruikt. Het is een heel handige etui, je hebt meest nodige spullen meteen bij je.
Voordelen
Meest nodige spullen altijd bij je.
Nadelen
De vijlen vind ik onhandig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset
Fietje 13
11/03/2020
België
Onderdeel van promotie
Aanrader
Ik ben heel tevreden over de set, de thermometer werkt snel, wat heel handig is bij actieve baby's. Het neuspeertje heeft een zachte punt waardoor je al geen schrik hebt dat je je baby zou pijn doen. Je kan het ook helemaal uit elkaar halen voor te reinigen wat zeker een pluspunt is. Voor de nagels is ook alles aanwezig, ik ben voorstander van het knippertje ipv de schaar maar het schaartje werkt ook prima.
Voordelen
Alles aanwezig en goed van kwaliteit
Nadelen
De kleuren maar dit is meer een persoonlijke smaak
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset
Zwiso
13/02/2020
België
Onderdeel van promotie
Verzorgingsset voor baby’s
Ik vind de verzorgingsset zeer praktisch en handig in een leuk tasje. Ook de kleuren zijn zeer mooi en direct zichtbaar in de grote zak van mijn zoon. Ik heb alles uitgetest en we zijn zeer tevreden van alles.
Nadelen
De kniptang is zeer schrep, zeker voorzichtig zijn.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.
± 0,1 °C tussen 35 en 42 °C bij kamertemperatuur van 22 °C