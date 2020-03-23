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  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset
  • Mijn eerste babyverzorgingsset

Niet meer leverbaar

Philips AventBabyverzorgingsset

SCH400/00

4.6
| (157) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Mijn eerste babyverzorgingsset
Met onze babyverzorgingsset SCH400 geef je je kleintje de beste verzorging. De compacte set bevat een nauwkeurige, prettige en snelle digitale thermometer, neusaspirator met zacht uiteinde, vingertandenborstel, en nagel- en haarverzorgingsset.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Alle essentiële producten voor babyverzorging in één complete set

Mijn eerste babyverzorgingsset

  • Al het essentiële voor babyverzorging

  • Complete set

  • Jongens en meisjes

Digitale thermometer met professionele nauwkeurigheid*

Digitale thermometer met professionele nauwkeurigheid*

Meet snel, prettig en nauwkeurig de temperatuur van je baby. De digitale thermometer heeft professionele nauwkeurigheid* en het flexibele uiteinde zorgt voor extra comfort voor jou en je baby.

Compacte en gestructureerde set

De gestructureerde set biedt ruimte voor je extra babyverzorgingsproducten en is compact en handig om mee te nemen. Ideaal voor op reis en in de babykamer.

Neusaspirator met zacht, flexibel uiteinde

Neusaspirator met zacht, flexibel uiteinde

Met de neusaspirator open je de luchtwegen van je baby zodat die zich beter voelt en beter kan slapen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

157

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

23/03/2020

België

België

Handige verzorgingset die bijna alles omvat

De verzorgingset heb ik direct meegenomen naar het ziekenhuis. Ik heb het gebruikt bij mijn pasgeboren zoon. De thermometer en het kammetje heb ik als eerste gebruikt. Het is een heel handige etui, je hebt meest nodige spullen meteen bij je.

Voordelen

Meest nodige spullen altijd bij je.

Nadelen

De vijlen vind ik onhandig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset

11/03/2020

België

België

Aanrader

Ik ben heel tevreden over de set, de thermometer werkt snel, wat heel handig is bij actieve baby's. Het neuspeertje heeft een zachte punt waardoor je al geen schrik hebt dat je je baby zou pijn doen. Je kan het ook helemaal uit elkaar halen voor te reinigen wat zeker een pluspunt is. Voor de nagels is ook alles aanwezig, ik ben voorstander van het knippertje ipv de schaar maar het schaartje werkt ook prima.

Voordelen

Alles aanwezig en goed van kwaliteit

Nadelen

De kleuren maar dit is meer een persoonlijke smaak

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset

13/02/2020

België

België

Verzorgingsset voor baby’s

Ik vind de verzorgingsset zeer praktisch en handig in een leuk tasje. Ook de kleuren zijn zeer mooi en direct zichtbaar in de grote zak van mijn zoon. Ik heb alles uitgetest en we zijn zeer tevreden van alles.

Nadelen

De kniptang is zeer schrep, zeker voorzichtig zijn.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCH400/00 Babyverzorgingsset

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 

  1. ± 0,1 °C tussen 35 en 42 °C bij kamertemperatuur van 22 °C