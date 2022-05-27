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SCF796/02
Rietjesbeker
200ml
9 m+
1 stuk
Leren zelfstandig drinken is een belangrijke stap in de ontwikkeling van kinderen. We ondersteunen kinderen bij hun reis naar zelfstandig drinken en helpen hen gemakkelijk over te gaan van borst of fles naar open beker. We hebben geleerd van zorgdeskundigen, waardoor onze verschillende oplossingen met spenen, zachte en harde tuiten, rietjes en 360°-drinkranden de ontwikkeling van je kind volgen en zijn nieuwe motorieke vaardigheden en drinkvaardigheden stimuleren. Onze hoogwaardige oplossingen zijn ontwikkeld met gemak en hygiëne in het achterhoofd.
De geïntegreerde handvatten van de beker hebben een ergonomisch design, zodat kleine handjes de beker makkelijk kunnen vasthouden. Het zachte flexibele rietje ontziet het tandvlees, en de beker is licht en klein, en dus ideaal voor de eerste slokjes uit een rietje.
Het onderste deel van het rietje is gebogen, zodat het rietje makkelijk bij het drinken komt, waardoor je in een natuurlijke drinkpositie kunt drinken.
3.9
van 5
122
Reviews & awards
MB1992
27/05/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Hele fijne drinkbeker voor de kleintjes
De drinkbeker is heel fijn te gebruiken voor kleine kinderen, ook onderweg! Door de handige klep die je open en dicht kan doen komt er geen vuil in de beker of in het rietje. Het rietje is ook gebogen waardoor ook makkelijk de laatste slokken eruit komen. Daarnaast is hij door de handvatten makkelijk vast te houden.
Voordelen
Fijn ontwerp, makkelijk te drinken.
Nadelen
Binnenkant rietje is moeilijk schoon te maken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF796/02 Rietjesbeker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF796/02 Rietjesbeker
Moeder van een dreumes
25/05/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Aan te raden product!
Mijn dreumes is nogal “lui” aangelegd als het op zelf drinken uit een beker aan komt. Er zijn er dan ook al verschilden de revue gepasseerd. Enkel deze rietjesbeker van Philips is door mijn zoontje goedgekeurd als opvolger van zijn Philips Avent zachte tuit beker. De beker is handig te hanteren, omdat deze niet te groot en/of zwaar heeft en makkelijke handgreepjes bezit. Kan gewoon in de vaatwasser.
Voordelen
Zelfstandig hanteerbaar, fijn en makkelijk in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF796/01 Rietjesbeker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF796/01 Rietjesbeker
Lola67
24/05/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Rietjes beker
Eindelijk een beker die niet lekt. Perfect voor mijn kleinzoon.
Voordelen
Ja
Nadelen
Nee
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF796/02 Rietjesbeker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF796/02 Rietjesbeker
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
90% van de 200 ondervraagde kindertandartsen in de VS is het ermee eens dat het ontwerp van onze rietjesbeker zorgt voor gezonde ontwikkeling van de mond. 89% is het ermee eens dat drinken met een rietje de mondspieren traint, waardoor de mond sterker wordt (onaf. onl. onderzoek, VS, april 2016). Ontwikkeld in samenwerking met logopedisten, tandartsen, ergonomen en verloskundigen.