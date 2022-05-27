Deze rietjesbeker voor mijn dochter van 10 maanden mogen uitproberen van Philips. Mijn dochter wilde niet uit een tuitbeker drinken en toen ik deze beker kreeg en ben gaan gebruiken vond ze het eerst wat gek maar na 3 a 4 dagen had ze door hoe het werkte. Ze kan hem zelf vast houden en uitdrinken. Ze laat hem regelmatig vallen op de grond vanuit de stoel! Hij is nog steeds mooi en is een stevig product, dat ook wat kan hebben. Ik raad deze rietjesbeker zeker aan!