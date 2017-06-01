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Niet meer leverbaar
SCF751/05
Nippen zonder knoeien
200 ml
6 m+
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De gebogen tuit is ontworpen om het voor peuters gemakkelijker te maken te drinken zonder hun hoofd te veel te hoeven kantelen.
Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal.
3.0
van 5
192
Reviews & awards
Herkske82
01/06/2017
België
Heel tevreden van deze beker
Ik las hier de reviews op jullie site en ik moet zeggen ik ben allesbehalve akkoord hiermee. Ik zelf heb één beker gekocht omdat kind en gezin altijd aan raad van een kindje meteen uit een open beker te leren drinken. Maar nadat ik deze beker kocht en het gemak merkte ga ik meteen een beker bijkopen. Ik heb nog geen enkel keer een lekkage gehad (behalve die keer dat ik het bekertje niet goed had vast gedraaid), mijn dochter kan goed zwieren en gooien met haar beker en ondanks dat geen lek gehad. Je moet wel even zoeken voor je zelf door hebt hoe het plastic gedeelte moet zitten om er water uit te krijgen, want als je het wat verkeerd zet komt er inderdaad meer lucht uit dan drinken. Kortom ben ik zeer tevreden van deze beker en raad deze zeker aan!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF751/07 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF751/07 Beker met drinktuit
andre64
02/11/2015
België
Geverifieerde koper
Mijn kleinzoon vind het perfekt
Heel goed produkt. De kleine drinkt er goed mee. Kan het alleen vastnemen, en vindt het tof.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF751/05 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF751/05 Beker met drinktuit
MelodySylver
25/07/2017
Nederland
Is alles wat wordt beloofd!
Anders dan dat hier door veel mensen gezegd wordt, vind ik dat deze tuitbeker alles doet wat beloofd is. Mijn dochter gebruikt hem nu al ruim 2 maanden zonder problemen (ze is net 7 maanden oud). De fles lekt nooit, hoewel ze er absoluut niet zuinig op is. Ze drinkt er ontzettend gemakkelijk uit. En hij ziet er natuurlijk geweldig uit!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.