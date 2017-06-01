Ik las hier de reviews op jullie site en ik moet zeggen ik ben allesbehalve akkoord hiermee. Ik zelf heb één beker gekocht omdat kind en gezin altijd aan raad van een kindje meteen uit een open beker te leren drinken. Maar nadat ik deze beker kocht en het gemak merkte ga ik meteen een beker bijkopen. Ik heb nog geen enkel keer een lekkage gehad (behalve die keer dat ik het bekertje niet goed had vast gedraaid), mijn dochter kan goed zwieren en gooien met haar beker en ondanks dat geen lek gehad. Je moet wel even zoeken voor je zelf door hebt hoe het plastic gedeelte moet zitten om er water uit te krijgen, want als je het wat verkeerd zet komt er inderdaad meer lucht uit dan drinken. Kortom ben ik zeer tevreden van deze beker en raad deze zeker aan!!