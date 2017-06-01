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  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien

Niet meer leverbaar

Philips AventBeker met drinktuit

SCF751/05

3
| (192) Reviews & awards
Nippen zonder knoeien
De nieuwe Philips Avent BPA-vrije drinkbeker heeft een ventiel (octrooi aangevraagd) waardoor knoeien onmogelijk wordt. Dankzij de zachte drinktuit en handvatten kan je peuter zelf gemakkelijk drinken. Handig voor je kindje én voor jou.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Makkelijke overgang van fles naar beker

Nippen zonder knoeien

  • Nippen zonder knoeien

  • 200 ml

  • 6 m+

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

Voor het gemak zijn alle onderdelen vaatwasmachinebestendig

.

Gebogen tuit zodat je kind het hoofd minder kantelt

Gebogen tuit zodat je kind het hoofd minder kantelt

De gebogen tuit is ontworpen om het voor peuters gemakkelijker te maken te drinken zonder hun hoofd te veel te hoeven kantelen.

Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal

Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal

Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.0

van 5

192

Reviews & awards

01/06/2017

België

België

Heel tevreden van deze beker

Ik las hier de reviews op jullie site en ik moet zeggen ik ben allesbehalve akkoord hiermee. Ik zelf heb één beker gekocht omdat kind en gezin altijd aan raad van een kindje meteen uit een open beker te leren drinken. Maar nadat ik deze beker kocht en het gemak merkte ga ik meteen een beker bijkopen. Ik heb nog geen enkel keer een lekkage gehad (behalve die keer dat ik het bekertje niet goed had vast gedraaid), mijn dochter kan goed zwieren en gooien met haar beker en ondanks dat geen lek gehad. Je moet wel even zoeken voor je zelf door hebt hoe het plastic gedeelte moet zitten om er water uit te krijgen, want als je het wat verkeerd zet komt er inderdaad meer lucht uit dan drinken. Kortom ben ik zeer tevreden van deze beker en raad deze zeker aan!!

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Deze review is gemaakt voor SCF751/07 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF751/07 Beker met drinktuit

02/11/2015

België

België

Geverifieerde koper

Mijn kleinzoon vind het perfekt

Heel goed produkt. De kleine drinkt er goed mee. Kan het alleen vastnemen, en vindt het tof.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF751/05 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF751/05 Beker met drinktuit

25/07/2017

Nederland

Nederland

Is alles wat wordt beloofd!

Anders dan dat hier door veel mensen gezegd wordt, vind ik dat deze tuitbeker alles doet wat beloofd is. Mijn dochter gebruikt hem nu al ruim 2 maanden zonder problemen (ze is net 7 maanden oud). De fles lekt nooit, hoewel ze er absoluut niet zuinig op is. Ze drinkt er ontzettend gemakkelijk uit. En hij ziet er natuurlijk geweldig uit!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF751/03 Beker met drinktuit

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 