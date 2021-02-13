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Niet meer leverbaar

Philips AventBeker met drinktuit

SCF746/02

2.5
| (4) Reviews & awards
Nippen zonder knoeien
De BPA-vrije Philips Avent-drinkbeker heeft een zachte siliconen drinktuit waardoor je kindje zonder lekken kan drinken. Dankzij de zachte handvatten kan je peuter leren zelfstandig te drinken. Gemakkelijk voor je kind, handig voor jou.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Makkelijke overgang van fles naar beker

Nippen zonder knoeien

  • Nippen zonder knoeien

  • 200 ml

  • 6 m+

Ingebouwd ventiel voor drinken zonder morsen

Zachte oefenhandvatten voor kleine handjes

Zachte oefenhandvatten voor kleine handjes

Met de oefenhandvatten kan je peuter de beker zelf vasthouden en zelfstandig drinken. Deze handvatten zijn gevormd voor kleine handjes en ze hebben bovendien rubber voor een stevige grip.

Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal

Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal

Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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2.5

van 5

4

Reviews & awards

5
3
1

13/02/2021

France

France

Tasse à bec souple

J'adore cette tasse, assez grande et facile à manipuler par le bébé ! S'adapte bien à une tétine de biberon avent naturel. A voir dans le temps...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF746/02 Tasse à bec

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF746/02 Tasse à bec

18/07/2020

Deutschland

Deutschland

Niedliches Design aber nicht tropfsicher

Wir haben den Becher aufgrund des abgewinkelten Schnabels gekauft, sodass unser Baby den Kopf nicht so weit in den Nacken werfen musste, um zu lernen, wie es funktioniert. Das Design ist sehr niedlich, die Funktionalität unterirdisch. Der Becher tropft, sowohl aus dem Schnabel, als auch dem Luftloch. Leider hält auch der Deckel nicht, er sitzt nur leicht auf und hält andauernd ab. Wir haben dadurch schon einige Male alles geflutet. Es gibt definitiv bessere Produkte am Markt. Schade ums Geld.

Deze review is gemaakt voor SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel

Deze review is gemaakt voor SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel

25/06/2020

Deutschland

Deutschland

Becher tropft

Becher tropft aus dem Trinkschnabel auch der Deckel geht sehr leicht ab, sogar im Kinderwagen löst sich der Deckel vom Becher

Voordelen

Design

Deze review is gemaakt voor SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel

Deze review is gemaakt voor SCF746/03 Becher mit Trinkschnabel

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 