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Verwarmt gelijkmatig, geen hete plekken
Verwarmt snel
Geleidelijke ontdooiing
Warmhoudfunctie
De flessenwarmer verwarmt 150 ml melk in slechts 3 minuten*.
De flessenwarmer verwarmt snel en gelijkmatig. Doordat de melk tijdens het verwarmen voortdurend circuleert, ontstaan er ook geen hete plekken.
De flessenwarmer is voorzien van een handige ontdooistand. Veiliger dan het ontdooien in de magnetron en handiger dan het gebruiken van water: je hoeft alleen de juiste stand te selecteren om bevroren melk of babyvoeding te ontdooien.
4.1
van 5
165
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Yildizzzz
02/11/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldige flessenwarmer
Mijn dochter is nu 7 maanden en krijgt al sinds de geboorte afgekolfde moedermelk. Dit verwarmen wij met de philips flessenwarmer. Echt 1 van onze favoriete baby aankopen. Wij doen er voor de zekerheid een thermomethertje in om de juiste temperatuur te krijgen
Voordelen
Goeie kwaliteit-prijs verhouding
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced SCF355/07 Snelle flessenwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced SCF355/07 Snelle flessenwarmer
Swinkels8010
29/06/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Het product voldoet aan alle verwachtingen!
Dit product is ideaal! Middels deze snelle flessenwarmer hoeven wij 's nachts niet meer de trap af. Dit product is zeker aan te raden.
Voordelen
Heel snel warm
Nadelen
niet ontdekt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced SCF355/07 Snelle flessenwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced SCF355/07 Snelle flessenwarmer
Lotte_2021
22/06/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Super aankoop!
Super flessenwarmer. Het werkt echt heel snel. Het flesje is er zo ingezet en opgewarmd. Mij lukte het met één hand. Ik ben net moeder geworden en dan kan alles nogal overweldigend zijn. Vooral wanneer je kleintje honger heeft, huilt en je snel de fles probeert warm te maken. De flessenwarmer verwarmt het flesje ook gelijkmatig op de juiste temperatuur voor je kleintje. Ook handig als je borstvoeding geeft en je de melk wilt ontdooien. Het scheelt een hoop geklieder en gedoe. Echt een praktische aankoop. Ik raad dit product zeker aan alle (voor het eerst) moeders.
Voordelen
Snelheid en gemak
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced SCF355/07 Snelle flessenwarmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced SCF355/07 Snelle flessenwarmer
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Voor 150 ml melk met een temperatuur van 22 °C in een Philips Natural-fles van 260 ml
Philips Avent-moedermelkzakken en -flessen van 60 ml kunnen niet in deze flessenwarmer worden gebruikt.
Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen