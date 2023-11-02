Super flessenwarmer. Het werkt echt heel snel. Het flesje is er zo ingezet en opgewarmd. Mij lukte het met één hand. Ik ben net moeder geworden en dan kan alles nogal overweldigend zijn. Vooral wanneer je kleintje honger heeft, huilt en je snel de fles probeert warm te maken. De flessenwarmer verwarmt het flesje ook gelijkmatig op de juiste temperatuur voor je kleintje. Ook handig als je borstvoeding geeft en je de melk wilt ontdooien. Het scheelt een hoop geklieder en gedoe. Echt een praktische aankoop. Ik raad dit product zeker aan alle (voor het eerst) moeders.