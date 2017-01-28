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Steriliseer onderweg
Doodt 99,9% van de bacteriën
Gebruiksvriendelijk
5 zakken voor 100 cycli
Elke herbruikbare zak voor stoomsterilisatie in de magetron kan worden gebruikt om flesjes, borstkolven en andere babyproducten te steriliseren in slechts 90 seconden*
Van elke zak voor stoomsterilisatie in de magnetron is aangetoond dat 99,9%** van de ziektekiemen en bacteriën wordt gedood.
Elke zak heeft een aankruisvakje. Door het vakje aan te kruisen kan je makkelijk bijhouden hoe vaak elk zakje is gebruikt.
4.5
van 5
23
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Lalalynda
28/01/2017
United Kingdom
Handy for sterilizing when out and about
[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Microwave steriliser bags
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Microwave steriliser bags
Wasim
17/01/2017
United Kingdom
Great product
This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Microwave steriliser bags
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Microwave steriliser bags
Sabz
16/01/2017
United Kingdom
Great for moms on the move
Brilliant bit simple way to keep those bottles stored in the most hygienic way. Love it especially when travelling.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Microwave steriliser bags
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Microwave steriliser bags
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Bij een magnetronvermogen van meer dan 1100 watt
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes en Escherichia coli. De testresultaten worden verstrekt door een onafhankelijk testlaboratorium.
Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen