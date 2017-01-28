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  • Steriliseer onderweg
  • Steriliseer onderweg

Philips AventMagnetronsterilisatorzakken

SCF297/05

4.5
| (23) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Steriliseer onderweg
Philips Avent-magnetronstoomsterilisatiezakken zorgen ervoor dat je op een snelle, makkelijke en effectieve manier altijd en overal steriele babyflesjes en -producten hebt. Met elke zak kunnen flesjes in slechts 90 seconden in de magnetron worden gesteriliseerd.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Altijd, overal snel en eenvoudig steriliseren

Steriliseer onderweg

  • Steriliseer onderweg

  • Doodt 99,9% van de bacteriën

  • Gebruiksvriendelijk

  • 5 zakken voor 100 cycli

Magnetronstoomsterilisatie klaar in slechts 90 seconden

Magnetronstoomsterilisatie klaar in slechts 90 seconden

Elke herbruikbare zak voor stoomsterilisatie in de magetron kan worden gebruikt om flesjes, borstkolven en andere babyproducten te steriliseren in slechts 90 seconden*

Doodt 99,9%** van bacteriën

Doodt 99,9%** van bacteriën

Van elke zak voor stoomsterilisatie in de magnetron is aangetoond dat 99,9%** van de ziektekiemen en bacteriën wordt gedood.

Aankruisvakje om gebruik van zak bij te houden

Aankruisvakje om gebruik van zak bij te houden

Elke zak heeft een aankruisvakje. Door het vakje aan te kruisen kan je makkelijk bijhouden hoe vaak elk zakje is gebruikt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

23

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

2

28/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Handy for sterilizing when out and about

[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Microwave steriliser bags

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Microwave steriliser bags

17/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product

This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Microwave steriliser bags

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Microwave steriliser bags

16/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for moms on the move

Brilliant bit simple way to keep those bottles stored in the most hygienic way. Love it especially when travelling.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Microwave steriliser bags

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF297/05 Microwave steriliser bags

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Bij een magnetronvermogen van meer dan 1100 watt

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes en Escherichia coli. De testresultaten worden verstrekt door een onafhankelijk testlaboratorium.

  3. Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen