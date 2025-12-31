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Alle series

  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby

Philips AventClassic-fopspeen

SCF197/22

Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
Je baby voelt zich de hele dag getroost en tevreden met de Philips Avent Classic-fopspeen. Onze orthodontische, samenknijpbare speen is verkrijgbaar in verschillende kleuren en is ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Fopspeen met kleurrijke ontwerpen

Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby

  • Voor essentieel comfort

  • 6-18 maanden

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 2 stuks

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*

Veiligheidsring om de speen eenvoudig te verwijderen

Veiligheidsring om de speen eenvoudig te verwijderen

Met onze veiligheidsring kun je de speen altijd eenvoudig verwijderen. Zelfs kleine handjes kunnen hem beetpakken!

Technische specificaties

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

  2. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen

  3. Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase

  4. Fabrikant van het jaar 2014