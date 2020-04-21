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  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
  • Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby

Philips AventClassic-fopspeen

SCF182/24

4.8
| (168) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
Je baby voelt zich de hele dag getroost en tevreden met de Philips Avent Classic-fopspeen. Onze orthodontische, samenknijpbare speen is verkrijgbaar in verschillende kleuren en is ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Fopspeen voor maximaal comfort. Leuke serie

Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby

  • Voor essentieel comfort

  • 6-18 maanden

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 2 stuks

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*

Veiligheidsring om de speen eenvoudig te verwijderen

Veiligheidsring om de speen eenvoudig te verwijderen

Met onze veiligheidsring kun je de speen altijd eenvoudig verwijderen. Zelfs kleine handjes kunnen hem beetpakken!

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.8

van 5

168

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

21/04/2020

België

België

avent fopsbeen

ik ben zeer tevreden over het product van avent ik beveel aan iedereen

Voordelen

voldoet alles

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen

10/04/2020

België

België

Fopspeen

De fopspeen zijn super.de kleine muis geeft ze niet meer weg.ze zijn goed in de mond en ik denk dat het ook goed zijn voor her gehemelte.al bij al.ik vind ze super!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen

01/04/2020

België

België

Heel toffe fopspeen

Heel toffe fopspeen! Mooi ontwerp en leuke teksten. In het begin was het even wennen maar de baby was er snel gewoon aan!

Voordelen

Mooi ontwerp

Nadelen

Schrik dat de ring zou loskomen

Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen

Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

  2. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen

  3. Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase

  4. Fabrikant van het jaar 2014