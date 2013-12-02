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Niet meer leverbaar
6-18 maanden
Om de Philips Avent-fopspeen altijd gemakkelijk te kunnen uitnemen
De platte, druppelvormige symmetrische spenen van Philips Avent respecteren de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tandjes en het tandvlees van je baby, zelfs als de fopspeen ondersteboven raakt in de mond.
De siliconenspeen van Philips Avent is smaak- en geurloos, en wordt daarom gemakkelijker geaccepteerd door je baby. Het materiaal is glad, transparant en eenvoudig schoon te maken, en gaat niet plakken. De speen is sterk, gaat lang mee en vervormt en verkleurt niet na verloop van tijd.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Elo82
02/12/2013
France
Ce produit est pratique
Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF133/32 Sucettes aérées Tendance
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF133/32 Sucettes aérées Tendance
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.