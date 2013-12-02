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  • Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes
  • Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes
  • Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes
  • Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes
  • Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes
  • Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes

Niet meer leverbaar

Philips AventFreeflow-spenen

SCF133/01

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes
Avent orthodontische, samenknijpbare en symmetrische spenen houden rekening met de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby. Alle Avent-spenen zijn gemaakt van siliconen en zijn smaak- en geurvrij. Kleuren kunnen variëren.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Zes luchtgaatjes voor extra comfort

Extra luchttoevoer voor gevoelige huidjes

  • 6-18 maanden

Veiligheidsring

Veiligheidsring

Om de Philips Avent-fopspeen altijd gemakkelijk te kunnen uitnemen

Orthodontische, symmetrische samenvouwbare speen

Orthodontische, symmetrische samenvouwbare speen

De platte, druppelvormige symmetrische spenen van Philips Avent respecteren de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tandjes en het tandvlees van je baby, zelfs als de fopspeen ondersteboven raakt in de mond.

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

De siliconenspeen van Philips Avent is smaak- en geurloos, en wordt daarom gemakkelijker geaccepteerd door je baby. Het materiaal is glad, transparant en eenvoudig schoon te maken, en gaat niet plakken. De speen is sterk, gaat lang mee en vervormt en verkleurt niet na verloop van tijd.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

02/12/2013

France

France

Ce produit est pratique

Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF133/32 Sucettes aérées Tendance

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF133/32 Sucettes aérées Tendance

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 