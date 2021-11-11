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Niet meer leverbaar
100% privéverbinding
Nachtlampje
Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.
Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.
De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch het zendvermogen en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding (niet verkrijgbaar in de VS en Canada).
4.0
van 5
183
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Mommie
11/11/2021
Nederland
Goed bereik!
Deze babyfoon doet wat hij moet doen. Het laten weten wanneer je kindje wakker is. Het fijne aan deze babyfoon is dat ik ook bij de buurvrouw mijn kindje kan horen. Dus de buurvrouw kan ook oppassen mocht dit nodig zijn.
Voordelen
Goed breik, goed geluid, fijn nachtlampje, makkelijk te bedienen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD503/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD503/00 DECT-babyfoon
Oelewapper
21/07/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Werkt goed.
Heb geen klachten over dit product.Werkt zoals verwacht.
Voordelen
Werkt goed.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD503/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD503/00 DECT-babyfoon
srhbs
17/11/2019
Nederland
Onderdeel van promotie
Super fijne babyfoon!
Een goede babyfoon, met een sterke en stabiele verbinding. als extra zit er een nachtlampje op.
Voordelen
goede stabiele verbinding
Nadelen
geen camera erop
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD503/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD503/00 DECT-babyfoon
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.
Het bereik van de babyfoon hangt af van de omgeving en factoren die interferentie veroorzaken.
Deze babyfoon heeft geen oplaadfunctie.