Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Classic+ (nieuw)
In tegenstelling tot andere flessen is het klinisch geteste antikrampjessysteem nu geïntegreerd in de speen, waardoor het gemakkelijker is de fles weer in elkaar te zetten. Tijdens het voeden gaat het unieke ventiel van de speen open, zodat er lucht in het flesje komt - en niet in het buikje van je baby.
Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een medisch onderzoek met willekeurige verdeling is bekeken of het ontwerp van een voedingsfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten aanzien van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.*
Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan om te veel drinken, spugen, boertjes en windjes laten tot een minimum te beperken.
4.8
van 5
20
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
ChrisV
26/02/2017
United Kingdom
Great kit
Great kit. Perfect to get started...saves the hassle of figuring out teet sizes and means you have the larger on hand when needed. Fits perfectly into the Philips microwave steriliser. Only one dummy is supplied. Maybe two or three could be supplied to use whilst this one is being sterilised. The teet brush is handy and allows easy cleaning.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set
Lalalynda
28/01/2017
United Kingdom
All you need to get started
This kit really does contain all of the bottles and teats to get you started with bottle feeding. I like the shape of the bottles, and the fact that you get two sizes. The small ones are handy for when your baby is tiny and doesn't need the big bottles, and then you can change to the larger bottles when your baby and their appetite gets bigger. The size one teats are perfect for up to 1 month, and then size 2 for a faster flow after that, so this kit is all you need for bottle-feeding up until about 6 months. I find with these bottles that my little girl is less likely to suffer from colic and trapped wind- which is so important. I also like the cleaning brush- it's the perfect size and shape for properly cleaning the whole bottle and all around the teats.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set
Bsutton
16/01/2017
United Kingdom
Great little starter bundle
Love this starter kit. It covers all your feeding needs with a baby. All useful items.
Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set
Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set
Baby's van 2 weken oud die worden gevoed met een Philips Avent-fles hebben minder last van darmkrampjes dan baby's die worden gevoed met een conventionele fles. Baby's van 2 weken oud die worden gevoed met een Philips Avent-fles vertonen minder huilerig gedrag dan baby's die worden gevoed met een andere fles.