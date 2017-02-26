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  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*

Niet meer leverbaar

Philips AventStarterset voor pasgeborenen

SCD371/00

4.8
| (20) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
De handige SCD371/00-set van Philips Avent bestaat uit vier Classic+-voedingsflessen (2 x 125 ml en 2 x 260 ml), een fles- en speenborstel en een witte transparante fopspeen voor baby's van 0-6 maanden.
Bekijk alle voordelen

Eenvoudig schoon te maken voor perfecte hygiëne

Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*

  • Classic+ (nieuw)

Antikrampjessysteem dat darmkrampjes aantoonbaar vermindert*

Antikrampjessysteem dat darmkrampjes aantoonbaar vermindert*

In tegenstelling tot andere flessen is het klinisch geteste antikrampjessysteem nu geïntegreerd in de speen, waardoor het gemakkelijker is de fles weer in elkaar te zetten. Tijdens het voeden gaat het unieke ventiel van de speen open, zodat er lucht in het flesje komt - en niet in het buikje van je baby.

Minder huilerig gedrag, vooral 's nachts

Minder huilerig gedrag, vooral 's nachts

Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een medisch onderzoek met willekeurige verdeling is bekeken of het ontwerp van een voedingsfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten aanzien van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.*

Je baby regelt de melktoevoer waardoor spugen, boertjes en windjes laten verminderen

Je baby regelt de melktoevoer waardoor spugen, boertjes en windjes laten verminderen

Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan om te veel drinken, spugen, boertjes en windjes laten tot een minimum te beperken.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

20

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great kit

Great kit. Perfect to get started...saves the hassle of figuring out teet sizes and means you have the larger on hand when needed. Fits perfectly into the Philips microwave steriliser. Only one dummy is supplied. Maybe two or three could be supplied to use whilst this one is being sterilised. The teet brush is handy and allows easy cleaning.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set

28/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

All you need to get started

This kit really does contain all of the bottles and teats to get you started with bottle feeding. I like the shape of the bottles, and the fact that you get two sizes. The small ones are handy for when your baby is tiny and doesn't need the big bottles, and then you can change to the larger bottles when your baby and their appetite gets bigger. The size one teats are perfect for up to 1 month, and then size 2 for a faster flow after that, so this kit is all you need for bottle-feeding up until about 6 months. I find with these bottles that my little girl is less likely to suffer from colic and trapped wind- which is so important. I also like the cleaning brush- it's the perfect size and shape for properly cleaning the whole bottle and all around the teats.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set

16/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great little starter bundle

Love this starter kit. It covers all your feeding needs with a baby. All useful items.

Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set

Deze review is gemaakt voor SCD371/00 Newborn Starter Set

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Voorwaarden

  1. Baby's van 2 weken oud die worden gevoed met een Philips Avent-fles hebben minder last van darmkrampjes dan baby's die worden gevoed met een conventionele fles. Baby's van 2 weken oud die worden gevoed met een Philips Avent-fles vertonen minder huilerig gedrag dan baby's die worden gevoed met een andere fles.