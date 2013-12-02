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  • Opzetborstel voor diepe reiniging van de poriën
  • Opzetborstel voor diepe reiniging van de poriën
  • Opzetborstel voor diepe reiniging van de poriën
  • Opzetborstel voor diepe reiniging van de poriën
  • Opzetborstel voor diepe reiniging van de poriën
  • Opzetborstel voor diepe reiniging van de poriën
  • Opzetborstel voor diepe reiniging van de poriën
  • Opzetborstel voor diepe reiniging van de poriën

Niet meer leverbaar

VisaPureBorstel voor een grondige reiniging van de poriën

SC5996/00

4.6
| (94) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Opzetborstel voor diepe reiniging van de poriën
De opzetborstel voor intensieve reiniging reinigt tot diep in de poriën. Het speciale design met ultradunne borstelharen die kleiner zijn dan uw poriën verwijdert mee-eters en vermindert de zichtbaarheid van poriën.
Bekijk alle voordelen

Voor schone en zachte huid

Opzetborstel voor diepe reiniging van de poriën

  • Diepe reiniging van de poriën

  • Voor dagelijks gebruik

  • Elke 3 maanden vervangen

  • Eenvoudig te vervangen

Borstel voor intensieve reiniging voor alle huidtypen

Opzetborstel voor intensieve reiniging vermindert en voorkomt zichtbare poriën en mee-eters. De opzetborstel heeft een unieke combinatie van dikkere en dunnere borstelharen. De dunne borstelharen bereiken de poriën en reinigen deze grondig, terwijl de dikke borstelharen vuil wegvegen. Voorkomt en vermindert de zichtbaarheid van de poriën voor 9 van de 10 vrouwen.*

Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

Reinigen met VisaPure betekent dat u meer make-upresten en doffe en dode huidcellen verwijdert. Dankzij de diepe reiniging, worden uw favoriete huidverzorgingsproducten zoals crèmes, serums en essences beter opgenomen door de huid.

Unieke samenstelling van gezichtsreinigende borstelharen

Alle VisaPure-borstels zijn uitgerust met unieke 5-in-1-borstelhaartechnologie. Elke borstelhaar is twee keer gepolijst om soepel over uw huid te glijden. VisaPure-borstelharen zijn exra lang voor absoluut comfort voor uw huid. Visa-Pure-borstelharen zijn tot 3 keer kleiner dan uw poriën om optimaal te kunnen werken, en dichte borstels bereiken meer poriën in één behandeling om te zorgen voor een zacht, luxueus gevoel. Het materiaal van de borstelharen is speciaal geselecteerd en is waterbestendig.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

94

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

2

02/12/2013

België

België

er gaat niets boven dit ontsminkingsysteem. Handig, snel en grondig. Ik kan het enkel maar aanbevelen en de prijs ligt goed.

Een aanrader. Price/quality level is excellent. Excellent return on investment. In a minimum of time cleaning is accomplished.

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

17/12/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect

Perfect voor de gevoelige huid. Ik kies altijd dit borsteltje omdat t zo goed bevalt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

07/01/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.

Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Op basis van een test met de opzetborstel voor intensieve reiniging in Korea (2014)