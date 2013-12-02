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  • Opzetborstel voor de extra gevoelige en droge huid
  • Opzetborstel voor de extra gevoelige en droge huid
  • Opzetborstel voor de extra gevoelige en droge huid
  • Opzetborstel voor de extra gevoelige en droge huid
  • Opzetborstel voor de extra gevoelige en droge huid
  • Opzetborstel voor de extra gevoelige en droge huid
  • Opzetborstel voor de extra gevoelige en droge huid
  • Opzetborstel voor de extra gevoelige en droge huid

Niet meer leverbaar

VisaPureOpzetborstel voor de extra gevoelige huid

SC5993/00

4.6
| (94) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Opzetborstel voor de extra gevoelige en droge huid
Met deze opzetborstel voor de extra gevoelige huid reinigt u mild de gevoelige huid. De borstel heeft langere en zachtere borstelharen voor extra zachte, maar doeltreffende dagelijkse reiniging van de extra gevoelige en droge huid.
Bekijk alle voordelen

Voor schone en zachte huid

Opzetborstel voor de extra gevoelige en droge huid

  • Voor gevoelige en droge huid

  • Voor dagelijks gebruik

  • Elke 3 maanden vervangen

  • Eenvoudig te vervangen

Borstel voor de extra gevoelige en droge huidtypen

De borstel heeft ultrazachte borstelharen voor een extra zachte reiniging met minder huidirritatie. De borstelharen zijn dun, langer* en flexibeler, wat zorgt voor minder wrijving op de huid en een glad resultaat. De uiteinden van de borstelharen zijn twee keer gepolijst, zodat ze soepeler over de huid glijden. Zo krijgt u eenvoudig een schone en gezonde huid.

Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

Reinigen met VisaPure betekent dat u meer make-upresten en doffe en dode huidcellen verwijdert. Dankzij de diepe reiniging, worden uw favoriete huidverzorgingsproducten zoals crèmes, serums en essences beter opgenomen door de huid.

Unieke samenstelling van gezichtsreinigende borstelharen

Alle VisaPure-borstels zijn uitgerust met unieke 5-in-1-borstelhaartechnologie. Elke borstelhaar is twee keer gepolijst om soepel over uw huid te glijden. VisaPure-borstelharen zijn exra lang voor absoluut comfort voor uw huid. Visa-Pure-borstelharen zijn tot 3 keer kleiner dan uw poriën om optimaal te kunnen werken, en dichte borstels bereiken meer poriën in één behandeling om te zorgen voor een zacht, luxueus gevoel. Het materiaal van de borstelharen is speciaal geselecteerd en is waterbestendig.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

94

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

2

02/12/2013

België

België

er gaat niets boven dit ontsminkingsysteem. Handig, snel en grondig. Ik kan het enkel maar aanbevelen en de prijs ligt goed.

Een aanrader. Price/quality level is excellent. Excellent return on investment. In a minimum of time cleaning is accomplished.

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

17/12/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect

Perfect voor de gevoelige huid. Ik kies altijd dit borsteltje omdat t zo goed bevalt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

07/01/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.

Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. In vergelijking met de opzetborstel voor intensieve reiniging