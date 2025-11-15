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Betaal later met Klarna
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ComfortTech-mesjes
360° contour-scheerhoofden
Geavanceerd display
SmartClick-precisietrimmer
Zelfslijpende ComfortTech-mesjes zorgen voor een efficiënte, schone scheerbeurt die comfortabel is voor de huid. De gebogen meskapjes zijn ontworpen om de huid te beschermen, omdat de mesjes het haar net boven de huid afknippen voor een glad en comfortabel resultaat.
Volledig flexibele scheerhoofden draaien 360 graden om de contouren van uw gezicht te volgen. Dit helpt huidcontact te behouden voor een grondige, comfortabele scheerbeurt, zelfs op moeilijk bereikbare plekken.
Bevestig de huidvriendelijke precisietrimmer om uw look af te maken. Ideaal voor het onderhouden van uw snor en het trimmen van bakkebaarden met controle en precisie.
4.1
van 5
453
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
lucianover
15/11/2025
België
Geverifieerde koper
Het product is veel beter dan mijn vorige apparaat
het apparaat is zeer goed,men hoort bijna geen geluid als het in werking is.
Voordelen
scheert zeer goed
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5467/17 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5467/17 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
RickyPhil
19/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig
Geweldig apparaat. Mooie prijs. Ben zeer tevreden.
Voordelen
Werkt perfect. Bevalt prima.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5467/17 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5467/17 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
bliksempje
19/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
glad
scheert mooi glad en loopt zeer licht gemakkelijk te reiniggen
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5467/17 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-06-06
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5467/17 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-06-06
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.