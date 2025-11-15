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  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
  • Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel

Shaver series 5000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S5466/17

4.1
| (453) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan
Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel
Het Philips-scheerapparaat uit de 5000-serie maakt dagelijks scheren eenvoudig en comfortabel. ComfortTech-mesjes en 360 contour-scheerhoofden zorgen voor een glad scheerresultaat, terwijl de ergonomische handgreep voor eenvoudige bediening zorgt. Openen met één druk op de knop maakt schoonmaken snel en eenvoudig.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel

  • ComfortTech-mesjes

  • 360° contour-scheerhoofden

  • Geavanceerd display

  • SmartClick-precisietrimmer

Efficiënt scheren en comfortabel voor de huid

Efficiënt scheren en comfortabel voor de huid

Zelfslijpende ComfortTech-mesjes zorgen voor een efficiënte, schone scheerbeurt die comfortabel is voor de huid. De gebogen meskapjes zijn ontworpen om de huid te beschermen, omdat de mesjes het haar net boven de huid afknippen voor een glad en comfortabel resultaat.

Volgt de contouren van het gezicht voor een soepele, comfortabel scheerbeurt

Volgt de contouren van het gezicht voor een soepele, comfortabel scheerbeurt

Volledig flexibele scheerhoofden draaien 360 graden om de contouren van uw gezicht te volgen. Dit helpt huidcontact te behouden voor een grondige, comfortabele scheerbeurt, zelfs op moeilijk bereikbare plekken.

Opzetbare trimmer voor snor en bakkebaarden

Opzetbare trimmer voor snor en bakkebaarden

Bevestig de huidvriendelijke precisietrimmer om uw look af te maken. Ideaal voor het onderhouden van uw snor en het trimmen van bakkebaarden met controle en precisie.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

453

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

15/11/2025

België

België

Geverifieerde koper

Het product is veel beter dan mijn vorige apparaat

het apparaat is zeer goed,men hoort bijna geen geluid als het in werking is.

Voordelen

scheert zeer goed

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5467/17 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5467/17 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

19/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig

Geweldig apparaat. Mooie prijs. Ben zeer tevreden.

Voordelen

Werkt perfect. Bevalt prima.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5467/17 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-07-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5467/17 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-07-01

19/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

glad

scheert mooi glad en loopt zeer licht gemakkelijk te reiniggen

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5467/17 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-06-06

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5467/17 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Date of Use 2026-06-06

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 