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Niet meer leverbaar
MultiPrecision-messysteem
Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen
SmartClick-precisietrimmer
Scheer gebieden met zware baardgroei nog sneller dankzij 10% extra vermogen in de Turbo-modus.
Ga voor een snel en glad scheerresultaat. Ons MultiPrecision-systeem tilt alle haartjes op en scheert ze samen met resterende stoppels. En dat alles in enkele bewegingen.
Flex-scheerhoofden met 5 draairichtingen zorgen voor nauw contact met de huid voor een snelle en gladde scheerbeurt, zelfs bij de hals en kaaklijn.
Prijzen
4.2
van 5
2967
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
staftje 47
11/03/2021
België
Geverifieerde koper
is zeer handig en scheert perfect
aan iedereen aan te bevelen werkt perfect lichte geluid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5530/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5530/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Cpt NoBeard
15/10/2020
België
Geverifieerde koper
Toestel voldoet volledig aan de verwachtingen
Het toestel ligt goed in de hand, de batterij gaat een week mee bij een dagelijkse scheerbeurt. De precisietrimmer presteert beter dan deze van mijn vorige apparaten. Ik ben tevreden
Voordelen
Goede kwaliteit op alle punten.
Nadelen
Jammer dat bij een toch redelijk duur toestel geen etui meegeleverd wordt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5530/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5530/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
PeterDC
08/10/2020
België
Geverifieerde koper
goede batterij
toestel ligt goed in de hand en is licht met één oplaadbeurt kan je uw toestel lang gebruiken ook heel goed voor een sterke baardgroei
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
10% meer vermogen - in vergelijking met niet gebruiken van Turbo-modus