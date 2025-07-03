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Trimmen, bijwerken en scheren
1x 360 mesje
Verpakking op basis van recyclebaar papier**
Mesje gaat tot 4 maanden mee*
De Philips OneBlade is een revolutionaire nieuwe hybride styler die op elke haarlengte strakke lijnen en randen kan trimmen of scheren. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje waardoor het geschikt is voor elke haarlengte.
Past op alle OneBlade-producten: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).
Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram op het mes verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd om het mes te vervangen voor de beste scheerervaring.
4.3
van 5
4426
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Rasper.
03/07/2025
België
Geverifieerde koper
Heel praktisch en praktische geen onderhoud.
Zelfde als met zeep scheren, met af en toe een kleine hap eruit!
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP420/50 360 vervangend mesje
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP420/50 360 vervangend mesje
voorbeeld Jansen
22/09/2023
België
Geverifieerde koper
produkt voldoet aan mijn verwachtingen
Ik gebruik dagelijks OneBlade : compact toestel ,handig in gebruik, zeer gemakkelijke bediening, mesjes gaan lang mee. Handig toestel om mee te nemen op reis.
Voordelen
compact, doet wat het moet. Gemakkelijke bediening.
Nadelen
nihil voor mij
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2721/20 Gezicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2721/20 Gezicht
Wienerberger
03/12/2021
België
Geverifieerde koper
Super
Het beste op de markt, super licht en uitstekend resultaat
Voordelen
Prima baardtrimmer
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP2530/30 OneBlade
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP2530/30 OneBlade
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.
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