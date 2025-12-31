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Alle series

  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom
  • Snel strijken met automatische stoom

7000-seriePerfectCare-stoomgenerator

PSG7300/80

Snel strijken met automatische stoom
De nieuwe PerfectCare 7000-serie is ontwikkeld zodat u moeiteloos met automatische stoom kunt strijken. Met onze technologie met bewegingssensor wordt er automatisch stoom afgegeven als u begint met strijken. Met OptimalTEMP-technologie hebt u gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen.
Bekijk alle voordelen

Moeiteloos strijken. Geweldige resultaten.

Snel strijken met automatische stoom

  • Automatisch stomen met bewegingsmelder

  • Verticaal stomen voor gordijnen en hangende kleding

  • OptimalTEMP, gegarandeerd geen schroeiplekken op kleding

  • Tot 170 g/min stoom en stoomstoot van 650 g

  • 1 uur strijken met groot waterreservoir van 1,5 liter

Intelligent automatisch stomen voor eenvoudig strijken

Intelligent automatisch stomen voor eenvoudig strijken

De bewegingssensor herkent wanneer het strijkijzer over uw kleding beweegt en geeft automatische krachtige stoom af. Geniet van moeiteloos en snel strijken terwijl het strijkijzer het stoomwerk voor u doet.

TurboPower-stoomgenerator voor krachtige stoom

TurboPower-stoomgenerator voor krachtige stoom

TurboPower-stoomgenerator voor een betere strijkervaring. Krachtigere stoom zonder onderbrekingen. De TurboPower-stoomgenerator zorgt tijdens het strijken voor minder natte plekken op uw kleren*, waardoor ze klaar zijn om in de kast te hangen zonder eerst te hoeven drogen.

SteamGlide Elite-zoolplaat voor de ultieme soepele strijkervaring

SteamGlide Elite-zoolplaat voor de ultieme soepele strijkervaring

SteamGlide Elite is onze nieuwste en meeste geavanceerde technologie voor de ultieme strijkprestaties en uitstekende krasbestendigheid. De geavanceerde nano-titaniumlaag zorgt voor superieuze strijkprestaties op alle kleding en de snelste resultaten.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. ten opzichte van de PSG8000S

  2. vergeleken met de MAX-modus

  3. Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 1 minuut stomen.