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PSG7200/30
Verticaal stomen voor gordijnen en hangende kleding
OptimalTEMP, gegarandeerd geen schroeiplekken op kleding
Tot 160 g/min. stoom en stoomstoot van 600 g
1 uur strijken met groot waterreservoir van 1,5 liter
TurboPower-stoomgenerator voor een betere strijkervaring. Krachtigere stoom zonder onderbrekingen. De TurboPower-stoomgenerator zorgt tijdens het strijken voor minder natte plekken op uw kleren*, waardoor ze klaar zijn om in de kast te hangen zonder eerst te hoeven drogen.
SteamGlide Elite is onze nieuwste en meeste geavanceerde technologie voor de ultieme strijkprestaties en uitstekende krasbestendigheid. De geavanceerde nano-titaniumlaag zorgt voor superieuze strijkprestaties op alle kleding en de snelste resultaten.
Tot 1 uur ononderbroken strijken dankzij het grote waterreservoir van 1,5 liter. Als het waterreservoir leeg is, wordt u er door een geluid en indicatielampje aan herinnerd om bij te vullen. U kunt dit eenvoudig onder de kraan doen dankzij de grote vulopening.
Recensies
ten opzichte van de PSG8000S
vergeleken met de MAX-modus
Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 1 minuut stomen.