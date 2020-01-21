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  • Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen
  • Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen
  • Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen
  • Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen
  • Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen
  • Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen
  • Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen
  • Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen
  • Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen
  • Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen

Niet meer leverbaar

Infraroodlamp

PR3110/00

4.2
| (31) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen
Verlicht uw pijn met comfortabele warmte. Onze klinisch bewezen verhoogt plaatselijk de bloedcirculatie en de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen, wat uw spieren helpt herstellen en gewrichtspijn vermindert.
Bekijk alle voordelen

Klinisch bewezen technologie*

Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen

  • 150W

  • Voor gerichte behandeling

  • Instelbare hoek

Pijnverlichting en verbeterde mobiliteit

Pijnverlichting en verbeterde mobiliteit

De InfraCare PR3110 biedt een effectieve, gerichte behandeling door de lokale bloedsomloop te stimuleren om uw lichaam te mobiliseren tegen pijn. De verwarmde spieren worden los en ontspannen. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en minder stijf.

Helpt het lichaam op een natuurlijke manier genezen

Helpt het lichaam op een natuurlijke manier genezen

InfraCare stelt het lichaam in staat op een natuurlijke manier te genezen. De PR3110 InfraCare biedt pijnverlichting door gerichte behandeling, die bewezen voor een betere mobiliteit zorgt.

Klinisch bewezen

Klinisch bewezen

Betrouwbare technologie die wordt gebruikt door professionals. Het is klinisch bewezen dat deze technologie tot een meetbare verbetering van de gewrichtsfuncties leidt*. InfraCare leidt bewezen tot een aanzienlijke vermindering van pijn bij 71% van patiënten met reumatoïde artritis en bij 72% van patiënten met lage rugpijn*.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

31

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

21/01/2020

Nederland

Nederland

Eenvoudig en goed.

Ik vind goed dat het een eenvoudige in en af te stellen apparaat is.

Voordelen

Prijs/kwaliteit verhouding is goed. Snel warm. Stabiel.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PR3110/00 Infraroodlamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PR3110/00 Infraroodlamp

07/04/2018

Nederland

Nederland

Zeer nuttig apparaat

De philips infrarood lamp is een lamp die alles waarmaakt wat er beloofd wordt. Hij is zeer handig en gemakkelijk in gebruik. Dit vooral ook door de instelbare hoek. De lamp is prettig in gebruik.en de resultaten zijn dan ook direct merkbaar. Na gebruik voelen je spieren soepeler aan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PR3110/00 Infraroodlamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PR3110/00 Infraroodlamp

26/03/2018

Nederland

Nederland

Helpt goed om pijn te verminderen

De afgelopen maanden heb ik de lamp regelmatig gebruikt bij spier- en gewrichtspijn. Bij spierpijn merk je meteen dat de pijn vermindert, bij pijn aan knie en elleboog duurt het langer, maar de warmte heeft een positief effect en na een aantal dagen voelt het al beter aan. De lamp is makkelijk in gebruik, licht (gewicht) en in hoogte verstelbaar, zodat je comfortabel kunt zitten/liggen en gericht op de zere plek kunt schijnen. Enig minpunt is dat de timer heel af en toe blijft hangen. Het is daarom verstandig om zelf ook de tijd in de gaten te houden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PR3110/00 Infraroodlamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PR3110/00 Infraroodlamp

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Voorwaarden

  1. W. Siems, et al (2010): "Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation", Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319