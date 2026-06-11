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NA565/02
Eenvoudig wisselen van 1 Megabasket naar 2 manden
Veelzijdig airfryen. Nu met stoomfrituren en stomen
Gemakkelijk reinigen met automatische SteamClean
Begeleiding en ondersteuning met gratis HomeID App
Of het nu gaat om een rustig diner voor twee of een maaltijd voor de hele familie, je bent altijd voorbereid. Kook in twee aparte manden van 3L + 6L voor dagelijks gemak, of transformeer ze tot één enorme Megabasket van ongeveer 10L voor de maaltijden die het meest belangrijk zijn - groot genoeg voor 2,5 kg friet, 1,9 kg spareribs of een hele kip. Stomen, Airfryen of SteamFry voor perfecte texturen, elke keer weer.
Stoom en Airfryen werken samen voor resultaten die verder gaan dan knapperigheid - ze sluiten vocht in, verbeteren malsheid en creëren texturen die zowel sappig als goudbruin zijn, waardoor je het beste van twee werelden krijgt. Perfect voor goudbruine pizza, knapperig gebakken brood, sappige kip en geroosterde groenten met jouw Airfryer met stoom.
Stoomtechnologie behoudt tot 93% van de voedingsstoffen* terwijl het zijdezachte, malse texturen creëert die in uw mond smelten. Van luchtige dumplings tot perfect gestoomde zalm, groenten die levendig blijven en eiwitten die ongelooflijk sappig blijven. Gezond koken dat daadwerkelijk heerlijk smaakt en geliefd is bij vrienden en familie.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
Kokenmetluc
11/06/2026
Nederland
Top
De steamfryer heeft veel functies, waardoor je in het begin even moet ontdekken hoe alles werkt. Gelukkig heb je het snel onder de knie en voelt het gebruik al gauw vanzelfsprekend aan. De roosters onderin de lade zitten stevig vast, zodat ze niet verschuiven bij het leegschudden, maar zijn tegelijkertijd makkelijk te verwijderen om schoon te maken. De stoomfunctie is een sterke toevoeging en werkt goed, vooral voor groenten en dumplings. Ook het design is geslaagd: strak en praktisch, met een handig kijkvenster. Voor een huishouden van twee personen is de capaciteit wat ruim, maar het voordeel is dat je de oven bijna niet meer nodig hebt.
Deze review is gemaakt voor Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-31
Deze review is gemaakt voor Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-31
JosephinP
24/03/2026
Deutschland
Onderdeel van promotie
Tolles Gerät
Die Bedienung des Airfry ist super einfach. Zuerst wird gefragt welches Fach verwendet werden möchte, es gibt zwei Fächer oder durch herausnehmen des trenners ein großes. Danach kann man entweder heißluftfrittieren oder Dampfgaren sowie Dampfreinigung verwenden. Wir haben Hühnerflügel zubereitet und mit der vorinstalliert Funktion ging das super einfach. Im Anschluss hab ich das obere Fach mit Wasser gefüllt und die Dampfreinigung durchgeführt. Wir verwenden den Airfry lieber als den Backofen, da es alles viel schnell geht und es nach bestimmter Zeit ausgeht.
Deze review is gemaakt voor Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02
Deze review is gemaakt voor Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02
Externe labmeting, gebaseerd op het behoud van vitamine C in vergelijking met ongekookte broccoliroosjes.
Gebruik voor optimale resultaten de stoomreinigingsfunctie in de grote mand gedurende 15 minuten na elk gebruik.
Vergeleken met frietjes bereid in een conventionele frituurpan *vs. Philips Airfryers met RapidAir-technologie.
Alleen toegestaan om glas, aluminiumfolie, keramiek of roestvrijstalen borden als container voor opwarmen te gebruiken.
Het aantal recepten kan per land verschillen.
Interne labmeting NA56x met zalm vs. gebruik van een A-klasse oven. Resultaten kunnen per recept verschillen.