EasySlide Rail ontworpen voor veiliger, gemakkelijker uittrekken van de mand

Of je nu maar één hand vrij hebt of snel toegang nodig hebt tijdens het koken, onze gepatenteerde EasySlide Rail-technologie******* maakt het controleren, schudden of toevoegen van ingrediënten eenvoudiger dan ooit. De mand schuift soepel en blijft altijd rechtop en stabiel op de rails, voor een veiligere en soepelere kookervaring dan wanneer u de mand op het aanrecht zou plaatsen.