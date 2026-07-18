ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
  • Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!

Philips Airfryer 5000 Stoomfunctie 7,2LAirfryers

NA543/00

5
| (13) Reviews & awards
Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!
Geniet van heerlijke maaltijden: van luchtige gestoomde bao buns tot knapperige kip en sappige zalm. Ontdek een wereld aan nieuwe texturen met de Philips Airfryer 5000-serie met stoom.
Bekijk alle voordelen

Stomen, Airfryen of SteamFryen!

Frituren, grillen, bakken... en ook stomen!

  • Stoomtechnologie helpt meer voedingsstoffen te behouden.

  • De SteamFry-functie combineert Stoom en Airfryen voor knapperige én sappige resultaten.

  • Eenvoudig schoonmaken dankzij de automatische SteamClean-functie.

  • RapidAir Plus-technologie voor gelijkmatig bereide maaltijden

  • Met kijkvenster - Houd je gerechten in de gaten.

Stoom tot perfectie voor een malse, smaakvolle textuur

Stoom tot perfectie voor een malse, smaakvolle textuur

Luchtige dumplings, malse groenten en sappige vis, allemaal bereid in onze Airfryer met Stoomfunctie. De stoom voegt precies genoeg vocht toe zonder dat het eten klef wordt, zodat tot 87% van de voedingsstoffen behouden blijft.****

Knapperig aan de buitenkant, sappig aan de binnenkant – De kracht van SteamFry

Knapperig aan de buitenkant, sappig aan de binnenkant – De kracht van SteamFry

Ervaar het beste van twee werelden: tegelijk Airfryen en Stomen voor een goudbruine, knapperige buitenkant en een sappige, malse binnenkant. Perfect voor dumplings, gyoza, kaneelbroodjes, knapperig brood, sappige kip en groenten van topkwaliteit. Perfect gaar, nooit meer aanbranden – alleen heerlijke resultaten.******

Eenvoudig schoonmaken

Eenvoudig schoonmaken

Dankzij de automatische SteamClean-functie is vet in de mand eenvoudig te verwijderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

5.0

van 5

13

Reviews & awards

4
3
2
1

18/07/2026

Italia

Italia

Friggitrice ad aria e vapore

Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!

Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

10/07/2026

Italia

Italia

Capiente e pratica

Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente

Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

30/06/2026

Italia

Italia

Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità

Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼

Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Vergeleken met frietjes bereid in een conventionele frituurpan

  2. Gebaseerd op interne labmetingen, Philips Airfryers; bereiding van kipfilet (160 °C zonder voorverwarmen) of zalmfilet (200 °C, zonder voorverwarmen) vs. gebruik van een oven van energieklasse A. Exacte percentages kunnen per product variëren.

  3. vs Philips Airfryers met RapidAir-technologie

  4. Externe labmeting, gebaseerd op vitamine C-gehalte in broccoli.

  5. Het aantal recepten verschilt mogelijk per land

  6. Vergelijking gebaseerd op het bereiden van een hele kip gedurende 80 minuten met stoom- & airfryerfunctie vs. airfryerfunctie