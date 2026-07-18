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NA543/00
Stoomtechnologie helpt meer voedingsstoffen te behouden.
De SteamFry-functie combineert Stoom en Airfryen voor knapperige én sappige resultaten.
Eenvoudig schoonmaken dankzij de automatische SteamClean-functie.
RapidAir Plus-technologie voor gelijkmatig bereide maaltijden
Met kijkvenster - Houd je gerechten in de gaten.
Luchtige dumplings, malse groenten en sappige vis, allemaal bereid in onze Airfryer met Stoomfunctie. De stoom voegt precies genoeg vocht toe zonder dat het eten klef wordt, zodat tot 87% van de voedingsstoffen behouden blijft.****
Ervaar het beste van twee werelden: tegelijk Airfryen en Stomen voor een goudbruine, knapperige buitenkant en een sappige, malse binnenkant. Perfect voor dumplings, gyoza, kaneelbroodjes, knapperig brood, sappige kip en groenten van topkwaliteit. Perfect gaar, nooit meer aanbranden – alleen heerlijke resultaten.******
Dankzij de automatische SteamClean-functie is vet in de mand eenvoudig te verwijderen.
5.0
van 5
13
Reviews & awards
MariaRitaM
18/07/2026
Italia
Onderdeel van promotie
Friggitrice ad aria e vapore
Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!
Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
LorenaS
10/07/2026
Italia
Onderdeel van promotie
Capiente e pratica
Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente
Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
GaiaB
30/06/2026
Italia
Onderdeel van promotie
Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità
Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼
Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Deze review is gemaakt voor Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Vergeleken met frietjes bereid in een conventionele frituurpan
Gebaseerd op interne labmetingen, Philips Airfryers; bereiding van kipfilet (160 °C zonder voorverwarmen) of zalmfilet (200 °C, zonder voorverwarmen) vs. gebruik van een oven van energieklasse A. Exacte percentages kunnen per product variëren.
vs Philips Airfryers met RapidAir-technologie
Externe labmeting, gebaseerd op vitamine C-gehalte in broccoli.
Het aantal recepten verschilt mogelijk per land
Vergelijking gebaseerd op het bereiden van een hele kip gedurende 80 minuten met stoom- & airfryerfunctie vs. airfryerfunctie