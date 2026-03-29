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Niet meer leverbaar
16 hulpstukken
Zelfslijpende metalen mesjes
Tot 120 min. gebruikstijd
Geschikt voor onder de douche
De zelfslijpende stalen mesjes van deze trimmer voor gezicht en lichaam zijn versterkt met ijzer en gehard voor maximale sterkte. Dit resulteert in messen die net zo scherp blijven als toen ze nieuw uit de verpakking kwamen. Geen roest. Geen mesolie nodig.
De Philips Multigroom 7000 alles-in-één tondeuse wordt geleverd met 16 hulpstukken voor een verzorgingsoplossing voor het hele lichaam.
Maak strakke, rechte lijnen en trim gelijkmatig door het dikste haar dankzij de nauwkeurige stalen mesjes van de body- en baardtrimmer. Deze anticorrosieve messen roesten niet en zijn zelfslijpend om langer mee te gaan.
4.4
van 5
1778
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Becar
29/03/2026
België
Geverifieerde koper
De All-in-One Trimmer is een handig apparaat
De All-in-One Trimmer ligt goed in de hand bij het gebruik. De zelfslijpende messen zijn van zeer goede kwaliteit. Opladen gebeurt eenvoudig en snel. Wisselen van de opzetstukken gaat vlot. Handig is de gebruikshandleiding met duidelijke afbeeldingen.
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7941/15 17-in-1 trimmer
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7941/15 17-in-1 trimmer
Eddy70
28/07/2025
België
Geverifieerde koper
Top tondeuse
Heel erg tevreden over dit toestel: gebruik het vooral voor baard en snor, maar ook om mijn haar mooi bij te werken. Batterij laadt snel op en gaat lang mee. Heel uitgebreide accesoires. Top !!
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 7000 MG7720/15 14-in-1, gezicht, haar en lichaam
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 7000 MG7720/15 14-in-1, gezicht, haar en lichaam
Duschka007
27/03/2025
België
Geverifieerde koper
scheerapparaat en trimmer
goede kwaliteit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.