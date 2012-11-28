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LUM11012U3022X2
Type lamp: HIR2
Tot 100% meer helderheid
6.000 K koel wit licht
2 jaar garantie
Aantal lampen: 2
Upgrade de koplampen van uw auto met Philips Ultinon Pro3022 LED-lampen voor een moderne look met koel wit licht. Deze superieure lampen hebben krachtige LED-chips met een kleurtemperatuur van 6000 Kelvin en zijn gericht op maximaal rijcomfort. U ziet obstakels sneller en rijdt met meer vertrouwen, zonder andere weggebruikers te verblinden. Geniet van prestaties én stijl met onze Philips Ultinon Pro3022 LED-lampen.
De juiste LED-lamp is een kwaliteitslamp die langer meegaat. Philips Ultinon Pro3022-lampen hebben een duurzaam design met een dubbel koelsysteem: actieve AirCool-koeling in combinatie met een aluminium warmtegeleider, die de warmte wegleidt van de essentiële onderdelen van de lamp. Ze gaan tot wel 2000 uur mee, dat is tot vier keer langer dan de halogeenlampen die ze vervangen***.
Een optimaal LED-lampformaat is van groot belang, aangezien sommige armaturen heel klein kunnen zijn. Andere retrofit LED-oplossingen op de markt zijn soms uitgerust met een externe regelkast, maar onze Philips Ultinon Pro3022 LED heeft een geïntegreerde regelkast, waardoor het plaatsen sneller en probleemloos verloopt. Dankzij het compacte ontwerp past de lamp in een groter aantal automodellen en is plaatsing door een automonteur heel eenvoudig. Deze verandering hebt u zelf in handen! Volg de stapsgewijze instructies hier****.
3.8
van 5
257
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Joc 1983
10/11/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
For now is ok
Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.
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Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving. De lampen mogen niet op de openbare weg worden gebruikt.
Ga naar Philips.com/AutomotiveSupport voor meer informatie
Beschikbaar op Philips.com/LEDcompatibility-check
Ga naar Philips.com/LED-bulbs