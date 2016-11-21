Vandaag was het zo ver. We konden eindelijk het pakketje afhalen. Mijn zoon vraagt al meer dan een jaar een elektrische tandenborstel. Hij zag de mijne en wilde dit dan ook! De Philips Sonicare was super cool te maken. We hebben er een coole jongenstandenborstel van gemaakt met de leuke stickers. Na even de uitleg te lezen was het zover. Met enthousiasme trok onze zoon naar de badkamer. We hebben de hardere kant aangezet voor grotere kinderen. Wat we een super iets vonden, was het signaal tussendoor om op een andere lokatie te poetsen. Eerst boven buiten, na signaal boven binnen enz. Tot we alles hebben gehad. Wanneer het poetsen klaar is, valt de tandenborstel vanzelf stil. Handig. En bovenal nog een super voordeel,de Sonicare is zo stil dat je nauwelijks hoort dat hij aan staat. Wat een verschil met de mijne.... Eerste reactie na het poetsen: dat was raar... met een grote glimlach erbij. Het voelt echt gladder, mijn tanden, als ik er met mijn tong over ga, zei mijn zoon. Dit is echt wel beter dan anders poetsen!!