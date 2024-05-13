Als tandheelkunde student ben ik altijd veel bezig met het schoonhouden van mijn gebit, deze tandenborstel doet echt uitstekend werk. Ik ben gewend om erg lang mijn tanden te poetsen, omdat ik het belangrijk vind dat ze echt schoon zijn. Met deze tandenborstel was het niet meer nodig om zo lang te poetsen en toch hetzelfde effect te behalen. Ik heb wel wat persoonlijke minpunten, zo vind ik het fijn als een tandenborstel een druksensor heeft en vind ik het jammer dat de tandenborstel automatisch uitgaat. Dit zijn maar kleine dingetjes, dus kortom een uitstekende tandenborstel!