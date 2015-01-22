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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
2 stuks
Het gepatenteerde tandvleesbeschermingssysteem van Philips Sonicare zorgt ervoor dat u altijd met optimale poetsdruk poetst
Reinigt zichtbare tandoppervlakken terwijl de Active Tip tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen tussen de tanden aanpakt.
4.5
van 5
75
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
apolloke
22/01/2015
België
Geverifieerde koper
goed
[Employee of philipsglobal] goede opzetborstels van Philips,hebben eerst andere geprobeerd maar snel terug naar de originele
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2012 Sonicare-opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2012 Sonicare-opzetborstels
minchdan
07/02/2012
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2012 Sonicare-opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2012 Sonicare-opzetborstels
Sjorskonijn
05/11/2013
Nederland
Geverifieerde koper
Prima product, nooit klachten over gehad.
Makkelijk te vervangen. Bestelling binnen 2 dagen in huis. Wel even zoeken op de site voor dat je hem hebt gevonden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels