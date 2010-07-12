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Niet meer leverbaar

2.1 home cinema

HTS7200/12

3.4

| (117) Reviews & awards

Helder geluid tot in het kleinste detail

Een volledig nieuwe HD-ervaring met dit stijlvolle Blu-ray home cinema-systeem van aluminium en glas. Zachte dome-tweeters in de hoogwaardige luidsprekers leveren superieur geluid en optimale helderheid. Films kijken zal nooit meer hetzelfde zijn.

Bekijk alle voordelen

met Blu-ray Disc-weergave

Helder geluid tot in het kleinste detail

  • Blu-ray Discs afspelen

Zachte dome-tweeters voor zuiver geluid en spraakhelderheid

Zachte dome-tweeters voor zuiver geluid en spraakhelderheid

Zachte dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren.

Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound

Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound

Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en meeslepend Surround Sound produceert via een systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron wordt gecombineerd met Dolby ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen

FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen

De innovatieve FullSound-technologie van Philips herstelt sonische details van gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van muziek zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een algoritme voor geluidsnabewerking en combineert de geroemde expertise van Philips op het gebied van muziekreproductie met de kracht van de hypermoderne Digital Signal Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, helderder stemgeluid en instrumenten, en meer detail. Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

117

Reviews & awards

12/07/2010

België

België

Tevreden met deze aankoop

Na de aankoop van een Flatscreen TV was ik van oordeel dat ook de geluidsinstallatie aan vernieuwing toe was.Ik heb lang gezocht en ben blijven hangen bij de 7200/12. Ik zocht nl een 2.1 ( ruimte indeling van de living was niet geschikt voor 5.1 )De installatie is nu reeds een 3 tal weken in dienst en dit tot mijn algehele voldoening.Zowel radio als disk als samen met de TV.Proficiat met dit product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS7200 2.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS7200 2.1 home cinema

01/12/2016

Nederland

Nederland

Uitstekent mooi warm geluid en erg gebruiksvriendelijk.

Werkt goed en naar behoren, gebruik vriendelijk en duidelijk. Mooi warm geluid.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS7200 2.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS7200 2.1 home cinema

15/10/2011

Nederland

Nederland

Prima product, uitstekend geluid, af en toe wat haperingen met TV

Prachtig design, fantastisch geluidsweergave. Dit product werkt niet altijd even goed met een Samsung LED TV, waarvan het geluid via dit product wordt afgespeeld. Airport (afspelen van bijv. Spotify van Iphone) werkt ook fantastisch. Ik ben er nog niet achter hoe ik 2 verschillende afstandsbedieningen (TV en HTS7200) tot 1 kan terugbrengen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS7200 2.1 home cinema

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS7200 2.1 home cinema

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