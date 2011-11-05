Winkelwagen

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Niet meer leverbaar

5.1 home cinema

HTS5590/12

3.7

| (11) Reviews & awards

Bezeten van muziek

Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers! Gebruik het innovatieve Philips home cinema-systeem uit de 5000-serie voor al uw favoriete entertainment, inclusief Blu-ray.

Bekijk alle voordelen

De echte bioscoopervaring dankzij gelijkmatige geluidsverspreiding

Bezeten van muziek

  • 3D-gerichte luidsprekers

  • Blu-ray 3D afspelen

Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring

Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring

Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte

Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte

3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creeert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.

Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

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Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

11

Reviews & awards

05/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy

Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5590 5.1 Home theater

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5590 5.1 Home theater

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Wow einfach nur super

Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

21/04/2014

Deutschland

Deutschland

Top, sehr zu empfehlen.

Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

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