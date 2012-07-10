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Niet meer leverbaar
HTS3531/12
Krachtige Surround Sound
Breng het overdonderende van de bioscoop naar de huiskamer! U bent verzekerd van home entertainment met power dankzij de Surround Sound uit de zichtbare luidsprekerdrivers en DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor HD-achtige beelden.
DVD
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Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.
3.5
van 5
8
Reviews & awards
DavidM
10/07/2012
United Kingdom
Excelent Value for Money
Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3531 5.1 Home theatre
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3531 5.1 Home theatre
seeyaa
11/09/2011
Deutschland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
thedlob
09/05/2014
Deutschland
top
für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3531 5.1 Home Entertainment-System