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SmartTouch-XL Elektrisch scheerapparaat
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HQ9090
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Alles (2)
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
ShaversReinigingsborstel
Mijn Philips-scheerapparaat lekt water